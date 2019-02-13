追尋古瓷，卻尋回老家

2019年02月13日 04:10 中國時報 楊渡

去年12月，我回到福建漳州的平和老家，是為了尋訪消失的古瓷，一個名為「克拉克瓷」的起源。故事始於1602年，曾經殖民台灣的荷蘭東印度公司剛剛成立的時候。

1602年，荷蘭的船隊在聖赫勒拿島附近，俘虜了一艘葡萄牙的大船聖．伊阿戈號（San Iago），船上滿載中國的絲綢、瓷器、漆器。荷蘭東印度公司才剛在這一年的3月20日宣告成立，這一艘船是第一個戰利品。

聖赫勒拿島（它最著名的是兩百多年後的1815年，拿破崙被流放至此，1821年死於島上）是從亞洲通往歐洲的航道，葡萄牙滿載貨品的大船，便是要返航，卻被荷蘭打劫。荷蘭拍賣出來的瓷器驚艷了歐洲，各地買家都來搶購。荷蘭人不知道如何稱呼這些漂亮的瓷器，於是以那一艘葡萄牙船的型號「克拉克船」命名為「克拉克瓷」（kraakporselein）。隔年（1603），荷蘭東印度公司的船隊在麻六甲海峽（連接印度洋與南中國海的海上通道）的柔佛又俘虜葡萄牙的聖．卡塔莉娜號（Santa Catarina）。這是17世紀最轟動的掠奪船貨案。

那是一個沒有國際公法的時代，歐洲列強來中國南方沿海，得靠港補給，先來到東亞的葡萄牙人在麻六甲、澳門、日本做轉口貿易，西班牙人在馬尼拉建立貿殖民地，晚來的荷蘭人還沒有據點，就在海上到處打劫。荷蘭東印度公司的大拍賣造成很大轟動，拍賣的總收入有340萬荷盾，超過荷蘭東印度公司成立之時認購資本額的一半以上。當時，一個荷蘭教師的年收入約240荷盾，而一個受僱到船上的船員，年薪也只有大約120荷盾。此次劫掠財富之鉅，可想而見。

經過阿姆斯特丹大拍賣，「克拉克瓷」揚名歐洲。而中國的瓷器生產廠也訂單不斷，工藝精美，甚至可以應訂單的要求，在青花瓷上畫出歐洲的風景。這就是為什麼在倫敦的博物館裡，中國青花瓷會有彩繪歐洲風景與建築的原因。貨物的出口則是通過當時中國唯一開放出口的港口─福建月港，源源不絕流到歐洲，為福建賺了大筆白銀。

張燮在《東西洋考》一書中，稱這裡是「天子南庫」。依據統計，當時全世界的白銀有1/3是流入以白銀為貨幣的中國，而月港就是這個金流的主動脈。通過絲綢、瓷器等，福建商人與馬尼拉的西班牙人頻繁交易，西班牙人則從當時的美洲殖民地引進白銀，讓明朝成為「世界白銀墳墓」。

歐洲所不知道的是，這一大批瓷器都來自中國福建月港，一個才宣告開港35年的港口。在長期海禁之後，明朝隆慶元年（1567），因民間走私貿易風氣太盛，明朝皇帝終於接受建議，合法開港，派人來監督收稅。月港，位於福建漳州的九龍江出海口，屬於海澄縣，因其港灣呈月亮形狀而得名。它的南岸是龍海，而北岸海滄的青礁村正是「開台王」顏思齊的出生地。

由於克拉克瓷的名氣太大，當時福建幾個縣，包括平和都生產瓷器，以供市場所需。然而明朝末年，因為鄭成功進行抗清之戰，清廷堅壁清野，不僅實施海禁，還「遷界」要居民退居海岸10里，使鄭成功無法補給貿易，月港所建立起來的繁華景象就結束了。

我在平和訪問大航海時代的舊窯址，試著追憶那繁華歷史，卻總覺得失落了什麼。設想，明朝曾是全球化時代名牌絲綢、瓷器的最大供應商，它所流通的白銀占了世界的1/3，那是何等的經濟大國。可惜明朝沒有掌握世界趨勢，再加上北方大清之戰，終致於亡國。然而，歷史不是沒有給中國機會，只是明朝錯失關鍵性的機遇。這一錯失，幾百年的轉折，再也回不了頭了。

追尋古老的青花瓷，卻找到祖先的家鄉和那壯闊的大時代，讓個人生命與大歷史連結，確實是一種微妙殊勝的感受。

站在平和，一個被大航海時代所激盪的山村，想像著自己祖先，在時代的風浪中，漂泊而出，走向大海，漂過台灣海峽的黑水溝，走進台灣，一個陌生的島嶼。那是何等孤注一擲的氣魄，那是何等艱難旅程的開始。平和的祖先絕對無法想像，今天的台灣有這麼多平和的後代，而我們都是大時代的海浪之子。（作者為作家）

(中國時報)