兩階段初選 讓人才出線

2019年02月13日 04:10 中國時報 吳統雄

政黨初選如果採用全民調，雖可達成形式公平，實質誤差過大；如果採用美式黨員投票，當前有人頭黨員爭議。可行的改革方案為階段式兩案合一：先全民調，再黨員登記投票，若朝野兩大黨共同採行，效果更完整。

全民調提名，是筆者在40年前首先倡議，因具備公平形式，始終是民眾大體可接受之方式。唯40年來社會變遷、人民行為模式轉換，從前可預測之方法已不堪使用。以2018選舉為例，投票前10天有43個封關民調，結果全部超過其宣稱之誤差範圍，「預測0正確」，更有37個民調，即86%誤差在10%以上。

民調方法可以改革，唯應改革事項達200項，最基礎3項是：不得更換樣本、全戶有投票權者都必須訪問、以手機訪問不易在家者。如此修正，要訪問到最低樣本1500戶，需時6～8周，而不是大家習慣的1至2天。

當前民調已成一種勞力與儀式商品，全球真正以科學研究者也不多。各候選人、政黨、民眾是否能夠理解為何要如此改革？同時，各坊間民調機構都使用同一個、因襲傳統缺陷之調查資訊系統，方法改革後，是否有執行能力？當前提名民調，都是多家一起執行，而各家多是聘用非專任訪員，也會考驗控管能力，是否因延長調查時間而出現新弊端？

基本人性是非理性的，改革必須漸進與配套，故建議採二階段式初選。第一階段仍採全民調，以一般坊間方式執行，但取前2名。第二階段則是前2名在各縣市舉辦競選活動，最後以總黨員投票決。全民調有誤差，但符合人心，若確保前2名均有出線機會，且經黨員選舉，更具政黨正當性；又獲勝者，得票必然過半，也有凝聚黨內向心力功能。

黨員投票成功的前提是：政黨柔性化、黨員擴大、公開、擇一化。本屆選舉提名可作為黨員投票的實驗，期待各政黨領導人合議，開放「黨員登記」並公開，實施免費登記、開放閱覽。

未來更應修改《政黨法》，將「黨員登記」列為選委會經辦業務，確保黨員「擇一」性。而新增加之經費，可檢討是否對應削減《選罷法》第43條：對候選人個人競選經費之補助，同時革除該條引發的數項弊端，一舉數得。

黨員投票必須配合漸進式黨員登記並透明化。盡量接近公平的黨內初選，對黨內舉才與全民選賢與能，均有助益，期待各政黨領袖能夠促成黨員登記國家制度化，將對我國民主與政黨政治發展有重大貢獻。（作者為世新大學副教授）

(中國時報)