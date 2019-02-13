2019年02月13日 04:10 中國時報 林騰鷂

華航機師發起罷工，要求改善飛航時間機師比，但勞資協商破局，以致飛航安全恐續成民眾未來夢魘。無獨有偶，《中時》春節前獨家報導衛福部公告修正《醫療機構設置標準》，規定醫學中心護病比為1：9、區域醫院1：12、地區醫院1：15。但這是一個全日平均護病比，並非日夜三班合理區分的護病比，不能減輕護理師過勞負擔，導致護理界的激烈批判。

全台約有27萬人領有護理師執照，卻僅17萬人從事護理師工作。護理產業工會理事長盧孳艷即表示，大部分護理師都因勞動條件差而離職。前總統馬英九2009年說要落實1：7護病比的競選諾言，蔡英文競選政見「鼓勵醫院經營者重視護理照護人力，讓更多護理人員久任或回流職場，確保病人安全與照護品質」，但當選總統後，並無法制作為，以致護病比至今未達安全理想狀況。

令人不平的是，同樣是承擔生命守護的重任，衛福部卻區分醫學中心、區域醫院、地區醫院不同的護病比，苛待因婚姻、家庭因素，不幸在區域醫院、地區醫院任職的護理師，且醫療機構未符合護病比規定，只罰5至25萬元。以醫療機構每年數百億營業額，會在乎這些形同小費的罰款嗎？

又醫院評鑑護病比時，多由醫院經營者、醫院大老主持，在球員兼裁判的情況下，評鑑結果經常能過關，但在勞工局勞檢時，卻發現許多醫院不合格，這是因為勞檢時，基層護理師可擔任陪檢員，有辦法揪出弊端。因此，行政院亟應全面整合醫院評鑑護病比作法，並建立吹哨人制度，保護公益檢舉者不被醫院秋後算帳。

調整護病比只是改革不良護理法制的開端。醫療機構為了節省成本，容許病患家屬在病房過夜，代替護理師照護病患的惡習，也應嚴格禁止。因這是20世紀初年病院規模還不甚大的惡習。今日醫療機構已非常龐大，如不早日革除此一惡習，則在醫院內發生集體感染，及醫療責任之爭議，將會層出不窮！

此外，醫院門禁不嚴，訪病時間24小時全天候，以及容許病患家屬私帶補品之陋習，也應及早改良。醫院管控病患飲食及訪客時間，是保障病患健康、安全的起步，是台灣醫療護理現代化的重要指標，不容掌控政治權力者一再蹉跎歲月，遲不改良。

醫護法制是守護人民生命、健康最重要的法制，但卻是社會改革最晚起步，改革最不周全的法制。其中，醫護法制人才的缺乏、醫護政策的遲疑、延宕以及受到太多既得利益者的干擾，是主要原因。如醫院評鑑附設獎勵機制，規定只要符合護病比最低標準，就可獲健保加碼補助，正是圖利醫院經營者，未能善待護理師的顯例。想要接地氣的執政者，對此還能裝聾作啞嗎？（作者為律師）

(中國時報)