社論－韓國瑜最有能力改變泥淖的現狀

2019年02月13日 04:11 中國時報 主筆室

2020總統選舉前哨戰火熱開打，看來台北市長柯文哲參選可能性非常高；蔡英文獲民進黨提名競選連任似無懸念；國民黨情勢卻混沌不明，四大天王3人表態角逐提名，但黨內既無權威提名機制，更未建立協調整合的政治文化，愈來愈多人懷疑，2000年連宋分裂風暴將再次上演。對國民黨更不利的是，即使最強棒朱立倫，面對柯文哲仍然略遜一籌。明明去年九合一地方選舉剛剛大勝，明年更關鍵的中央政權大選卻全無勝算，難怪藍營支持者陷入集體焦慮。

民進黨即使九合一地方選舉大輸，蔡英文也辭卸了黨主席，但民進黨總方向並未改變，基本上仍持續蔡英文路線。口頭宣稱維持現狀、反對正名制憲，實質上卻否認《中華民國憲法》與中國的連結，定義兩岸爭議為「主權衝突」，藉修改教科書課綱淡化台灣文化的中國元素，用極不正義的轉型正義製造「台灣」與「中國」概念的對抗。

韓國瑜就職後，雖迅速打通兩岸農產品交易任督二脈，但就法律制度與政府運作機制而言，兩岸交流受到中央政府重重把關，地方權責非常有限。如果中央政府一意孤行，不論韓國瑜再怎麼有決心、有遠見、有能力，高雄市都不可能擺脫中央強加的框架。換句話說，貨能不能出去、人能不能進來、高雄能不能真正發大財，還是取決於中央，韓國瑜能做的很有限。

按照民主精神，民進黨政府選舉大敗後，應該接受選票的洗禮，體認韓國瑜選前高喊的「九二共識」才是台灣主流民意。但蔡英文總統和民進黨政府高層，卻把反中、仇中意志凌駕於選票之上，派出陸委會主委陳明通向韓國瑜等地方首長們喊話，警告不要碰觸主權議題。民進黨政府的意識形態高調作為，讓社會看清，即使韓國瑜以超高人氣當選，他的脖子還是被中央緊緊掐住。

韓國瑜面對兩難選擇：繼續當高雄市長，卻被違背主流民意的中央政府綁住？還是為高雄市民及更廣大台灣選民利益，奮起改造背叛民意的中央政府，真正做到「貨出得去、人進得來，台灣發大財」！

可能有人質疑：就算韓國瑜不出馬，國民黨內的太陽們還是有機會在2020年贏回中央政權吧，何必一定要勸進韓國瑜選總統？但如果面對現實，答案可能並不樂觀。

首先，選民雖然展現了強大的「討厭民進黨」意志，但絕不等於支持國民黨，認為國民黨不管派誰出馬，都可以贏回2020年中央政權。認為「討厭民進黨」等於「喜歡國民黨」，恐怕太過天真浪漫，這也是柯文哲自信滿滿原因所在。何況民進黨敗選後迅速站穩腳步，國民黨太陽們卻汲汲營營爭取提名，又如何讓選民「喜歡國民黨」。

就算國民黨的太陽們能夠打敗民進黨，贏回2020年中央政權，也未必有利於台灣的未來發展。過去這段時間以來，國民黨太陽們對台灣未來的發展願景，始終說不清楚，對統獨大是大非閃閃躲躲，論述更沒有亮點。不能散發光芒的太陽還算太陽嗎？不亮的太陽就算當選了2020年總統，只怕也無法帶領台灣走向光亮的未來。

如果說綠營當選總統會害台灣退步，那麼藍營的天王當選總統，就算不會害台灣退步，也只能讓台灣原地踏步，結果只能眼睜睜中國大陸的快速進步，最後淪為沒有尊嚴的統一。

檯面上藍綠兩黨想選總統政治家們，至少都在政壇上活躍了20年以上，過去20年，藍綠都曾經長期執政，但都治理失能，台灣經濟成長遲緩、所得分配嚴重失衡、民眾生活日益艱困，他們都沒有責任嗎？柯文哲與韓國瑜受到選民的熱情支持，反映的正是民眾討厭老面孔，希望世代交替。任何政黨逆勢而為，都會在選票上「自作自受」。

台灣已陷入僵局，總統有權無責、閣揆有責無權的憲政體制；低匯率、低利率、低物價、低投資的四低經濟結構，外部的兩岸僵局與內部的藍綠對抗，尤其民進黨堅持與大陸對抗，台灣泥淖愈陷愈深，2020年若不能做出改變，未來4年困難將更艱鉅。檯面上政治人物都不可能創造改變，韓國瑜的人格特質、政策主張與高人氣、高支持度，最有能力創造改變。盼高雄人以犧牲小我的情懷，讓韓國瑜成全大我，台灣好，高雄就會好。（系列完）

(中國時報)