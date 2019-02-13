2019年02月13日 04:11 中國時報 主筆室

前立法院長王金平接受專訪爆料，朱立倫當初任國民黨主席時打算「換柱」，曾多次說要徵召他參選總統，而他也答應了，沒想到結果「新郎不是他」。王的說法立即引發相關人士不同反應，其中最妙的當屬洪秀柱；她說她去找了王金平，但王的反應就只是「咿咿啊啊」，氣得她決定去領表。

好個「咿咿啊啊」！國民黨人士自己重提這段難堪的往事，搞不懂用意何在；是在凸顯自己的重要性，強調當初並沒有當「逃兵」？還是藉機損一損，有人當初說話不算話？

絕大多數人對上一屆總統選戰的印象，其實就是國民黨內主要領導人都各自盤算，怯戰避戰，結果搞到「竟無一人是男兒」，總算才有洪秀柱挺身應戰；然後又搞出「防磚民調」，最後更鬧出「換柱」大戲，機關算盡，終於換了朱立倫上場，結局依舊是慘敗。

雖然王金平提的往事是在換柱之後，但朱立倫為何自己親批戰袍？這段往事並不如煙，如今有人翻出老帳重算，還真是不可承受之重。而且比對相關人士的記憶與「供詞」，不知道是選擇性失憶，還是故意辯解誤導。如今再揭瘡疤隱痛，只會讓外界觀感更差。

這次國民黨的氣勢行情都比上屆好很多，有志之士便踴躍表態、明暗布局，黨內目前民調聲勢最被看好的朱立倫，當然會成為鎖定目標，當年主導換柱的糗事也就被翻出來吵一下。更妙的是，不少人預言就算朱立倫在黨內拔得頭籌，一旦民進黨聲勢轉強，甚至出現「蔡柯配」壓力時，韓國瑜被拱出來選總統的可能性相應也會增強，如果真的出現從「換柱」到「換朱」的戲劇性變化，那才真是歷史最大的諷刺！

(中國時報)