國民黨推著韓國瑜往前走

2019年02月13日 04:11 中國時報 徐宗懋

目前社會上開始出現一股希望韓國瑜出來選總統的民意，而且越來越強烈，感覺上這都是國民黨中央暗助的結果，只要國民黨中央犧牲自我的形象，繼續散發鬼鬼祟祟、故弄玄虛的氣氛，越讓民眾嫌惡，期待韓國瑜出來選總統的基層民眾就會越來越多。

去年底九合一大選，不僅代表民進黨的慘敗，也代表了國民黨中央被推擠到一邊。最重要的3個選區高雄市、新北市和台中市的候選人，在選前都刻意跟國民黨中央保持一定的距離，尤其是韓國瑜公開地說，不會邀請包括前總統馬英九在內的黨中央大老南下助選。在吳敦義主席的「母豬說」後，韓國瑜、侯友宜和盧秀燕等3人都迅速表示非常不恰當。選前最後一晚，他們3人都是自己獨撐場面，國民黨中央大員全擠到台北市丁守中的場子，結果丁守中卻落選了。

這裡讓我們回顧開票當晚，一般選民看電視的順序，首先是緊盯著高雄、新北和台中3個選區的開票，接著先後看他們激動的勝選感言，當然也看敗選者失望的神情。最後就是看民進黨中央的記者會，蔡英文主席宣布辭去民進黨主席的職務，儘管她說她的政策沒有錯，問題出在選舉的策略有誤，但整個氣氛依然是沉重衰敗的，掩不住兵敗的沮喪。

這就是大家觀看開票之夜的共同記憶，此時已經很晚了，看了幾個鐘頭緩慢的開票，加上咒罵中選會的情緒，還蠻累的，也該休息了。根本沒幾個人會去想還有什麼國民黨中央的記者會，等到第二天看網上新聞，才知道國民黨有開記者會，一片欣喜，還有馬屁精順勢高喊「選總統！」，原來如此！

至於選後，國民黨中央在各地舉辦的感恩會，好像都是一些老同鄉捧場，沒什麼人注意。國民黨中常會到底在談什麼也沒人關心，關心也沒用，因為每踫到兩岸重大問題，國民黨中央總是支吾其詞，東閃西躲，從來沒有理直氣壯的領導氣勢。不過，一旦面對黨內事務，一股大權在握的官僚味就出來了。從大選後的兩個月，國民黨中央又開始飄散著又酸又臭的宮廷味，對民心無感，對未來無望，只專心在自己內部的小小算計。

大凡大老們攬著權力，總有兩個堅定的理由，一是某某人都是他提拔，好像沒他就不會有今天，意思是要還人情。二是如果要逼退他，就是破壞團結的罪人。這兩個理由能行得通，也要有相當多的愚昧的支持者才行，如此上下愚昧的政治團體，最後一定被掃進歷史的垃圾堆裡，無一例外。看看最近國民黨中央談話的口吻和氣氛，是不是很像呢？

如果吳主席覺得他推薦的人，應該支持他選總統，那麼根據同樣邏輯，吳主席應該主動支持馬前總統再選一次，因為他那前副總統的職務，也是馬前總統提拔的。再這樣下去，連安息多年的兩位蔣總統，都應該再從地下請出來主持大局。這樣的黨即使輸到只剩下一條內褲，關起門來還在行君臣跪拜之禮，這樣的時代老恐龍，豈有不被淘汰之理呢？

當然，也可以從樂觀的角度推測，國民黨中央是故意讓自己顯得迂腐不堪，以激發民眾推動韓國瑜選總統的決心，如此讓韓國瑜選上總統的同時，也徹底結束老邁的國民黨體質，一舉兩得，豈不善哉！

(中國時報)