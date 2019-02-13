2019年02月13日 04:11 中國時報 黃光國

今年年初，習近平在中共黨校省部級主要領導幹部「堅持底線思維、著力防範化解重大風險」專題研討班開班致詞時，針對國內外敏感詭譎形勢，列舉「七大風險」，要求黨內：既要高度警惕「黑天鵝」事件，又要防範「灰犀牛」事件；所謂「黑天鵝」，是因為「意想不到」、未洞燭機先，而遭到「出其不意」的災難；所謂「灰犀牛」，是明知危險，卻不以為意，而受到「攻其不備」的打擊。

在「一黨專政」的大陸，「黨即國家」，執政黨對於任何可能發生的事故都必須擔負起責任，根本無從推拖，所以國家領導人必須念茲在茲，警告各級領導幹部小心防範。這是中國文化傳統中「憂國憂民」的「民本」思維，並不是西方意義的「民主」。

對比之下，在實施「多黨民主」的台灣，蔡英文春節假期跑了18個宮廟，國民黨有意爭逐總統大位的各位「太陽」，也跟著在跑「拜廟馬拉松」；執政黨的部會首長則努力在網路上裝萌、扮「網紅」，和民眾「博感情」，希望能夠「接地氣」，在明年的大選中贏得更多選票。

有些人不斷建議政治人物應該舉行公開辯論，針對國家必須處理的問題，或可能發生的災難，看各政黨有什麼樣的對策，讓選民在未來的大選中能夠作「理性的選擇」。但這樣的建議卻沒人搭理，因為各大政黨都知道：在藍綠立場涇渭分明的台灣，大多數選民根本不吃這一套。

小政黨看到：所謂「藍綠惡鬥」，就是大黨仗著有基本群眾的支持，不必管什麼國家治理。有些小政黨盼望用「民主」的公投來表現民眾「理性的抉擇」，可是執政黨的行政團隊卻以「窒礙難行」為理由，對於公投的結果作出「理性的擱置」。

政黨失靈後，輪到工會上陣。這是不是會產生效果，也要看他們能夠影響多少選票。華航空服員罷工時，蔡政府立即撤換馬政府時代任命的華航董事長，蔡英文在乘坐華航專機時表示「不會讓你們孤單」，因為這碰觸到她心中「最軟的一塊」。可是華航機師罷工，人數比空服員少得多，又涉及民進黨內部的派系鬥爭，她就表現出「沉默是金」的高度智慧，堅持「行政不涉入」！

西方式的「民主」制度移植到台灣後，決定選舉結果的主要因素其實不是選民的「理性」，而是選舉前不可控制的突發因素。我們的政治人物一到年節，之所以會勤跑「拜廟馬拉松」，其道理即在於此。在這種「不問蒼生問鬼神」的文化裡，決定政客選舉成敗的因素，到底是「民權」，還是「神權」？（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）

(中國時報)