影》政治操作 華航罷工不惡化也難

2019年02月13日 04:11 中國時報 蔡孟哲 謝明瑞、影音／

華航機師春節期間罷工所引發的傷害極大，加上政府未能積極因應，導致罷工事件所延伸對人民、公司、社會、國家等的損失持續擴大，亦顯示政府的治理能力似乎出了問題。

交通部在罷工事件發生後即持續進行協調工作，效果不如預期，主要因在最近幾年中，華航公司的勞資關係不佳，華航以其位高權重之勢，對於員工要求經常不屑回應，並對不願合作的員工再三提出刑事、民事、勞裁、行政訴訟，不僅控告員工、工會幹部、工會律師，而且對於法院判決敗訴的案例，仍會進一步地以上訴方式對員工加以封殺，因而有「濫訴戰鬥團」的號稱，造成勞資關係不佳，在此情況下，一旦有機師提議以罷工手段來爭取自己的權益時，則其所引發的燎原之勢及所可能產生的傷害，亦可窺之一二了。這也促使他們急欲行使罷工權，同時選擇在春節期間，迫使公司正面思考並處理勞資爭議問題的原因。

另外，在這次台中市長連任失敗，卻升任交通部長的林佳龍表現遠不如預期，只會說一些「人本交通」的施政理念，例如「交通部是最大的服務業」、「要成為人民的交通部」等話，但身為華航的直屬長官，卻無力阻止這場引發人心不安與社會紊亂的罷工事件；也因為他對交通的不夠專業，而讓勞資雙方均認為林部長的介入，才是導致這次事件惡化的原因。由於明年是總統大選年，在政府高層各有政治考量的情況下，即使交通部再三強調勞資雙方應以公司形象、旅客權益等為主要考量，但依然無法解決勞資雙方的歧見而坐困愁城，並已對人民權益、社會安寧、國家形象等造成重大傷害，而這豈是政府所當為？

罷工進入第5天，華航可以處理的運能雖可達8成以上，且有700多位機師可調派，又有虎航、華信等其他航空的支援，加上春運後進入淡季，應可解決華航機師的罷工問題，但罷工時間愈長，國家社會所承受的壓力愈大。

而令人民不解的是，在華航機師不滿疲勞航班而發起罷工之後，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦，均是各自表述，且不願勇於承擔，如總統悶不吭聲；行政院長銷聲匿跡，交通部長坐視情況惡化，桃園市長把責任全部推給華航董事長，華航高層則將壓力留給員工，而留下的權益受損則由全民來承擔，而這樣的政治操作，也顯示了政府的治理能力可能真的出了問題。（作者為淡江大學金融研究所教授）

(中國時報)