2019年02月13日 04:11 中國時報 白德華

九合一選舉結果，讓不少返台參加新春聯誼會的台商抱著一股希望，既期望民進黨吸取教訓，提出不同以往的兩岸政策，又盼兩岸展開新一波交流，獲取更大商機。但看來，他們要失望了。

首先，台商並未嗅出蔡總統談話有任何改變。蔡英文說自己從不反對兩岸交流，且因地緣近，交流互動是自然且必然的現象。

台商對此解讀是，沒錯，蔡「從不反對」兩岸交流，但其潛台詞卻是，也從不「積極鼓勵」。因從選前一再強調構建的「安全網」、立院推動的相關法案、甚至年後政院將公布陸企「黑名單」，都代表蔡政府對大陸的敵對心態。台商很難想像，在這樣的政策建構下，又何能抱持「從不反對」。且蔡總統理解台商關心兩岸變化，其理解來自「地緣相近」，導致頻繁互動交流成自然，而非「血緣相近」同文同種予人有溫度的交流概念。蔡談話更像闡述台菲關係、甚至比對日本更沒溫度。

其次，聯誼會取消了官員與台商座談的安排。看在台商眼裡，這只有一個解釋，避免大咖台商再放炮。顯然過去多次聯誼會下來，民進黨和台商就像兩條平行線，你說你的，我做我的；與其無法建立交集，只是一邊放炮不爽，何不乾脆取改變形式，還省得麻煩。

台商就像夾心餅乾，過去兩岸數十年發展過程常常兩面不討好。兩岸關係好，台商處境就較順利，海陸兩會都是台商的後盾，馬時代後期兩岸官方機構甚至差一步便建立熱線及直通管道，也只有這樣才能有效保護台商權益，第一時間處理台商危難助，並進一步解決深水區逐漸出現的問題。但如今反其道而行，試問台商聽了蔡英文不痛不癢的談話，究竟能得到什麼意義與效果。

近期兩岸形勢出現很大變化。習近平元月初發表《告台灣同胞書》40周年談話，已點出兩岸趨統頂層設計的第一步。中共領導人提統一不奇怪，從「三大任務」到「江八點」都有；但習提就不一樣，因大陸不再是過去的吳下阿蒙，台商何去何從，已比過去任何時候都清楚。

九合一綠營慘敗後，台商說北京得出幾項結論，從而更篤定要走的路線。其一，蔡執政3年不但引起普遍抱怨，民調下跌，九合一甚至丟失執政20餘年的獨派大本營高雄，意味台獨已失去推動的合理性；二，公投涉獨案幾全軍覆沒，表明綠已不存在推動實質台獨的社會基礎，一旦再推，民意第一個就過不了關。

別小看台商，兩岸能否迎來春天，台商第一個能感覺到。

(中國時報)