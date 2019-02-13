明華園總團 愛河慶元宵

2019年02月13日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

明華園戲劇總團90歲了，本周末將在高雄燈會端出招牌大戲《花燈六百年》，內容大玩愛情穿越劇，讓真愛跨時空、跨地域，當家小生孫翠鳳表示，「劇中從明朝穿越到民國，讓朱元璋愛上住在現代的台灣女子，隨身帶手機，是為了每天從南京打電話給她。」

朱元璋也來玩穿越

總團長陳勝福有感而發表示，明華園總團演出頗有群眾魅力，廣受各大選舉場合喜愛和邀約，原是好事，但卻因政黨間的競爭，引發許多不理性的結果。為此，他去年底婉謝所有選舉活動邀約，推掉五、六十場演出，數千萬的收入。「但選後受到高雄市府團隊『不計前嫌』邀請參與燈會演出，令人對韓市長的大度量感佩。面對讓藝術歸藝術，政治歸政治的市府團隊，我們甘願砸下重金製作全新佈景道具，不收製作費力挺高雄，期盼為高雄帶來傳統與現代兼具、別開生面的元宵慶典。」

《花燈六百年》由國家文藝獎得主陳勝國擔任總編導，故事描述明朝開國宰相劉伯溫和皇帝朱元璋，透過時光機穿越時空來到現代，遇到不愛讀書的國中生小明，在小明的帶領之下，開啟一段奇遇，朱元璋還愛上一名現代台灣女子，兩人靠著神奇的科技手機熱線。舞台上的場景，從古代街道變化成現代的高雄愛河，既有戰馬奔騰，也有蒸汽火車。

用古人眼光看科技

這回飾演朱元璋的孫翠鳳表示，劇中出現的火車、手機等，對現代人而言是日常生活中的工具，但透過古人的眼光，一切變得新鮮有趣，「明華園總團演出時，一向禁止演員在身上配戴手錶、首飾，也規定不能使用手機，但這次大家竟然輪流在手上玩手機，還一起穿古裝、搭火車，還要模仿古代人搭火車，遇到顛簸時驚呆了的模樣，很有趣。」

孫翠鳳表示，故事具有傳統文化的傳承精神，穿插許多歷史知識、寓教於樂，像是劇中不愛讀書的小明，對歷史一竅不通，只好不斷向身旁的古人「歷史老師」求救，很有意思。

演出將於2月17日晚上7點30分，於高雄愛河畔登場，地址路段為高雄市河東路與民生路口。

(中國時報)