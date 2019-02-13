護國將軍登場 九天戰鼓逗熱鬧

2019年02月13日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

明華園戲劇總團在演出《花燈六百年》之前，也精心準備另一段演出《護國將軍》，攜手九天民俗技藝團，結合歌仔戲和鼓藝，帶來台灣最接地氣的廟口氛圍，熱鬧非凡，陳勝福表示，「節目總長2小時無冷場，還有大型液晶螢幕，讓觀眾欣賞演出沒有死角。」

孫翠鳳表示，《護國將軍》由明華園青年軍成員擔任主力演員，並由陳昭賢領銜主演，「歌仔戲的武戲加上台灣最火紅的陣頭表演，能營造出萬馬奔騰、雄壯威武的氣勢。」

《護國將軍》演出結合戰鼓、大型竹梯和旗陣，加上傳統武戲，是陳昭賢的拿手好戲之一，近年她多次演出，幾年前帶這齣戲到羅馬尼亞加拉茨國際民俗藝術節，最後招牌段落，須瞬間攀高到巨大竹梯上，難度頗高，令觀眾驚艷。

值得一提的是，陳勝福表示，「除了出動總團演員，還聯合高雄市青年學子，一起跳古代版和現代版街舞，加上全新製作的愛河布景和半3D立體感的蒸汽火車，要讓現代觀眾耳目一新，感受全新的節慶氛圍。」

(中國時報)