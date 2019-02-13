把台灣的故事 講給全世界聽
台北國際書展今（12）日開幕，副總統陳建仁致詞時提到，自由開放的出版文化是台灣無可取代的珍貴資產，但隨著科技的改變，必須承認現在愈來愈少人逛書店、讀書，不過他也表示，學校老師給孫子的寒假作業是讀五本80頁以上的書，「這樣很好的方式，我們以前寒暑假也都是這樣看書長大的。」
陳建仁表示，台灣每年出版近四萬種新書，創作能量豐沛，「內容就是王道，只要說得出好故事，就不怕沒有人讀。希望未來國際社會看到台灣，不是只有滷肉飯、雞排和珍奶，更重要的是讓他們看到充滿自由多元的出版產業。我們要把台灣的故事大聲講給全世界的人聽。」
台北國際書展基金會董事長趙政岷表示，全世界的出版業都同樣面臨數位媒體的衝擊，因此不能再依賴「贏過別人就好」的思維，「我們沒有理由看壞台灣，也沒有理由看壞出版。但如果小朋友沒辦法讀200字、我們無法讀2000字，或是無法坐下來讀兩小時書、讀一本需要五六天才讀完的書，這是國安問題。」
暌違20年，第二度擔任書展主題國的德國館，以「德國故事」為概念，開場更邀請來自德國萊比錫的人聲樂團演唱。陳建仁表示，德國和台灣都是過去幾十年間辛苦度過民主轉型關卡的國家。文化部次長蕭宗煌也代文化部長鄭麗君致詞，表示德國的哲學和社會學家的作品，無論是康德、黑格爾、馬克斯韋伯、漢娜鄂蘭，對人類做出許多貢獻，也深深影響她的成長。
德國在台協會處長王子陶表示，台灣擁有5000家出版社，一年出版40000種新書，以台灣的人口數來看，是非常蓬勃的出版市場。歌德學院東亞區總院長瑪拉‧史杜根柏克更引用史蒂芬‧金的話：「書是一種獨特、可攜帶的魔法。」。法蘭克福書展主席尤根．博斯也指出，台灣出版社對德國的非小說類、非虛構作品有興趣，代表台灣的出版社已經開始承擔對於促進社會討論和言論自由的責任。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。