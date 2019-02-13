中研院攜手台大 讓學術開花

2019年02月13日 04:11 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

2019台北國際書展12日登場，中央研究院與國立台灣大學出版中心首度合作，並以「當學術，匯集成一座花園」為主題舉辦聯展，兩大學術機構集結超過1300種學術出版品，並在活動期間舉行18場講座，分享學術研究成果。其中包含中研院生物多樣性研究中心鄭明修研究員將分享南沙太平島的動植物資源與珊瑚礁，台灣史研究所所長許雪姬將從俄文史料中，探討日治時期的台灣史。

台大編輯出版組總編輯湯世鑄表示，學術研究領域在圖書市場算是小眾，內容艱澀，出售不易，但學術研究成果還是要能「推出去」，才能讓閱聽大眾知道書出版了，甚至了解學術機構都從事哪些研究。

湯世鑄直言，研究不等於出版，相較於一般大眾讀物，學術書籍銷售量雖然不佳，以台大出版中心為例，學術書的銷售占總體的6至7成、教科書2成，包含科普類等一般性書籍僅占1成，如果透過書展，將國內兩大學術龍頭的出版力量極大化，能將研究成果加以傳播；若是在今年書展合作順利，不排除將會一同前進香港或是法蘭克福等國際知名書展。

(中國時報)