海嘯提琴傳愛 下月千人接力演出
8年前311東日本大地震引起的海嘯，讓世人感受大自然的無情，78歲日本製琴師中澤宗幸將海嘯後受損的漂流木製作成海嘯(TUNAMI)提琴，期待提琴有一「千」人串連持續接力演奏，透過音樂的力量，提醒災民別被大自然帶來的災難擊倒。下月中澤宗幸將帶著琴來台與奇岩室內樂團合作海嘯提琴音樂會，用音樂為台灣的弱勢族群募款。
中澤宗幸表示，會選擇「千曲心繫串情誼」海嘯提琴音樂會是因為「千」這個數字和日本的習俗有關。中澤說自古以來，只要有想達成的願望，日本人會折「千」紙鶴、縫「千」人針，加上「千」手觀音的信仰等，「我也衷心期待居民能恢復正常的生活。」
中澤宗幸所製作的海嘯提琴面板材料是松木，背板和側板採用類似楓木等材質較硬的木頭，樂器內部傳導聲音最重要的「音柱」則由松枝加工而成，這個松枝是來自海嘯發生地岩手縣陸前高田市松原地區唯一一棵沒被沖走高齡200歲的松樹。海嘯提琴的背板則彩繪松樹，繪圖作者是中澤宗幸的摯友、畫家與二胡演奏家舞樂群。目前完成4把小提琴、2把中提琴、2把大提琴和1把兒童小提琴。
截至目前為止，透過海嘯提琴演奏人數已超過500人，在13個國家演奏。其中包括日本皇太子德仁親王、馬友友等世界知名音樂家。
合作的奇岩樂團團長周韶年表示，中澤4年前曾來台灣到高雄參加演奏會，讓高雄的孩子們聽見海嘯提琴的琴聲。今年第2次來台，中澤認為自然災害不分國界，台灣同處地震帶，都是災難多的國家，彼此感同身受，因此這次他讓台灣音樂家用海嘯提琴演奏，用音樂為台灣弱勢族群募款。
音樂會將於3月30日舉行，地點在花蓮門諾醫院，31日在台北松菸誠品音樂廳。音樂會是慈善義演，募集款項將會捐給紅十字會。
(中國時報)
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