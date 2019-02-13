愛紗離婚相愛輸給不忠

2019年02月13日 04:11 中國時報 蔡琛儀 、 林淑娟 報導

周洺甫（左二起）曾和愛紗及愛紗爸媽一起拍攝幸福的全家福。（資料照片）

愛紗與小5歲的男模周洺甫（豆腐）驚爆結束3年婚姻！兩人早已分居一段時間，因豆腐出軌被愛紗抓包，成離婚導火線。兩人12日在圈內好友黃小柔、六月、李易陪同下，在西洋情人節前，於萬華區戶政事務所簽字斬斷3年婚。

愛紗平復心情後發聲明表示：「我跟他相識5年多的日子，我一直都相信只要兩個人相愛能克服所有一切，沒有想過我的婚姻裡面有不忠誠。」證實豆腐外遇是兩人離婚的主要原因，她也堅強說：「我會努力過好每一天找回愛笑的愛紗。」

周洺甫想挽回

熟識兩人的友人表示， 兩人這半年發生了大大小小的事，已經分居一段時間，外遇只是壓倒他們婚姻的最後一根稻草。友人也感嘆，其實男方至今仍深愛著愛紗，只是犯了不該犯的錯誤，「豆腐是有犯錯，但他並不是不愛愛紗了，他也想要努力挽回，希望再一起為了這段婚姻努力。」但愛紗有感情潔癖，「在她眼裡不管是哪種出軌，就算精神出軌也是出軌，結了婚就是應該跟其他女生保持安全距離。」

據悉，兩人曾因為價值觀、生活態度不同而發生摩擦，愛紗自認「我已經給你機會」，不料分居後，她又發現有第三者，才痛心決定離婚。愛紗發現老公有第三者是過年前的事，一問之下，豆腐也承認，讓她情緒崩潰，決定壯士斷腕，在戶政事務所開工第二天，就火速去辦離婚。

兩人因騎腳踏車認識，交往兩年多後於2016年、豆腐生日當天登記結婚，當時愛紗還甜喊：「被你關心，被你保護，這是我的福氣。」2017年分別在愛紗沖繩老家、寒舍艾美風光舉行婚宴，還計畫要生兩個小孩。

IG合照全刪光

上月她接受本報專訪時，仍甜蜜分享豆腐的浪漫行為，例如他會在她出差時偷塞自己的證件照給她，照片背後寫著「記得想我」，她也不諱言為了宣傳單曲而避孕，做人計畫只能順其自然，如今她的IG已將兩人合照全數清除，也取消關注豆腐。

對於和愛紗的婚姻走到盡頭，周洺甫昨透過凱渥娛樂經紀表示：「抱歉打擾大家了！對於這件事情的結果，我覺得非常遺憾及抱歉，在這段婚姻中沒有讓愛紗快樂我很自責，對於女方的說法我完全尊重，不好意思讓大家擔心了。」

他的經紀人則表示，看到他本人時確實精神狀況不太好，可能因為沒睡好，黑眼圈嚴重。至於是否真的對婚姻「不忠」？經紀人強調「真的沒有」，站在公司立場會選擇相信他。

周洺甫日前剛拍完Netflix製作的首部華語電視劇《罪夢者》，演藝事業才露出曙光，就被貼上外遇劈腿標籤，演藝之路也再添變數。

(中國時報)