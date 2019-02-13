六月：希望他們好聚好散
愛紗與老公周洺甫（豆腐）12日離婚，好友六月及黃小柔擔任離婚證人。六月2016年曾與老公李易赴沖繩參加兩人婚禮，見證幸福的一刻，昨又和黃小柔陪著兩人一起到萬華戶政事務所辦理離婚手續，也算「有始有終」的她，受訪時心情複雜地說，他們曾經努力過，但真的沒有辦法繼續就好聚好散。至於為何願意當離婚證人，她心疼地說：「我們是愛紗在台灣的家人！」
六月說，她希望恢復單身之後的愛紗能搬到離她南港家近一點的地方，讓她就近照顧，「她一個人住太辛苦了，反正我們家天天開伙，我現在是全職媽媽，她住得近就可以常來吃飯、順便偶爾兼當保母啦，兩個小朋友可以讓她開心，轉移情緒。」
至於周洺甫是否因劈腿外遇才讓愛紗心冷決定離婚，六月低調地說自己沒看到實在無法也不方便多說什麼，只是女生確實很難過，去戶政事務所辦離婚手續前後，愛紗的情緒一度很傷心難過，一講到就會哭，「她很努力想忘記這件事，希望能有個全新的開始。」
而黃小柔經紀人則表示，尚未聯絡到黃小柔，「不方便多做回應」。
(中國時報)
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