2019年02月13日 04:11 中國時報 何書青 報導

福原愛（左）和江宏傑花了1小時一起手作《我們的故事》音樂盒。

日本桌球選手福原愛去年10月宣布退役後仍受矚目，代言和活動邀約不斷，農曆年前才為自己的家鄉日本東北宣傳觀光景點和美食，讓福原愛東北、和牛、帆立貝、弘前城的櫻花季躍上網路熱搜關鍵字，年初老公江宏傑也受日本經濟產業省之邀，飛往北海道錄製觀光節目《北海道甜蜜計畫》，夫妻倆在旅途中更不時甜蜜放閃。

《北海道甜蜜計畫》第1集來到以玻璃工藝、音樂盒聞名的童話城市小樽，福原愛親手為江宏傑打造以兩人故事為主題的音樂盒，她精挑細選裝飾，把小購物籃一度裝太滿，被江宏傑驚訝的問：「黏滿音樂盒？妳這個是什麼主題？」笑倒現場工作人員；而江宏傑也挑戰製作玻璃工藝品回送福原愛。

福原愛與江宏傑結婚2年多，育有1女「小小愛」，目前喜懷第2胎「小小傑」，異國婚姻備受關注，她曾透露與老公維繫感情之道：「一個男生和一個女生在一起，本來就不容易，何況我們一個是日本人、一個是台灣人，生活環境和成長過程不同，因此我希望什麼話都可以說出來。」兩人每周定期開會，向對方聊心裡話。《北海道甜蜜計畫》13日起於Vidol開播。

(中國時報)