王俐人當老闆 身兼廚娘洗碗工
王俐人去年結束與餐飲小開戀情，擅長投資的她，在交往期間還砸百萬投資餐飲，卻沒想到戀情僅維持8個月就告吹，當初投資百萬投資金也沒了，為把錢賺回來，現在努力接通告，也與友人一起投資酒窖及開調酒吧，沒通告時白天在公司上班，晚上下班還到酒吧工作，若遇有品酒會，還會當起廚師掌廚做菜。
王俐人坦言：「從去年投資前男友做餐飲失敗，就覺得我需要好好把錢賺回來！」自認每個投資都有風險在，有些人事物「不投資不會知道合不來」，記取上次投資失敗的經驗後，這回再度砸百萬投資酒窖與開調酒吧，王俐人不但學會公私分清楚，還與合夥的友人一起分工經營，她除了負責幫酒窖辦活動與酒吧的經營管理外，3月開始也報名上調酒課程班，就是希望可以考上調酒師。
感嘆人才難覓
王俐人表示，這回投資2個副業，每天從早忙到晚，過年期間因調酒吧人手不足，還得自己捲起袖子端起盤子、洗碗盤，但她卻樂在其中。自嘆經營學上最難的事就是找到適合的人，之前酒吧請了一個正職員工，上班第二天該員工就帶了一群朋友到店裡喝酒，公司覺得該員工不適任，沒想到該員工還傳簡訊大罵王俐人「連酒促小姐都不如」，而另外一次公司錄取一位正職員工，通知對方晚上8點半來上班，結果對方7點半才傳簡訊告知已找到工作「不來了」，讓她感嘆「人真的很難找」。飲酒過量有害健康
(中國時報)
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