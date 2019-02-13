Selina乾涸10年要戀愛

2019年02月13日 04:11 中國時報 許雅淳

任家萱（Selina）2010年經歷火吻、2011年結婚、4年後閃電離婚，及S.H.E去年單飛，許多紛擾讓她重新整理自己，日前接受雜誌專訪，提到出生是自己第一人生，8年前燒燙傷後是第二人生，現在是第三人生，她近來參與大陸湖南衛視真人秀《女兒們的戀愛》，回想起距離上次戀愛的感覺，居然有10年之久。

她提到先前對戀愛的感覺很陌生，一度以為是害怕，甚至感到沒自信，「10年前的我是每天都要沉浸在戀愛的喜悅和失戀痛苦之中的浪漫女子，究竟是什麼把我掩埋？」讓她今年決定把戀愛列入願望清單。

而她與前夫張承中（阿中）離婚後僅維持表面問候，直到近期她請他幫協調S.H.E、華研國際合約，兩人關係有了新契機，「這個契機不是說我們還有機會重新來過，而是我們心裡有一個結，被順利解開。」

她表示阿中知道她去錄戀愛實境秀，幫她分析對方的條件，她也虧阿中：「不要整天找跟我一樣職業的好嗎？這樣我很困擾，能不能找一些素人？」2人互動逗趣。

(中國時報)