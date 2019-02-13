胡宇威灌元氣 昏迷高齡鐵粉轉安

2019年02月13日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

胡宇威（右）緊緊抱著長年支持他的師奶粉。（取材自臉書）

電影《寒單》全台票房破4300萬元，主演胡宇威持續催票，上周在臉書放上與粉絲相擁照，留言串意外引來該名粉絲女兒和孫女向他道謝，經紀人表示，該名鐵粉是位高齡71歲的奶奶，去年底因藥物中毒昏迷進加護病房急救，女兒聯絡上經紀人，盼胡宇威能為奶奶打氣，胡宇威趕緊錄留言給奶奶：「聽到您的消息，我心裡很難過，但還是保持樂觀，回想過去快樂的事情。妳要好好繼續爭取奮鬥，屬於妳自己的生活、妳自己的生命，要早日康復。」

胡宇威貼心向奶奶喊話：「我知道妳會聽到我們大家的聲音，我們真的很關心妳，醒來，第一個消息要讓妳的孩子發個訊息給我們，讓我們知道你的狀況。Keep fighting！」奶奶女兒隔天立刻回覆：「阿嬤聽到宇威打氣有點頭反應！」後來得知奶奶轉到普通病房，讓他鬆一口氣。

常到電影院巡視

奶奶是胡宇威10年鐵粉，最愛在家裡看胡宇威的劇，兒子總笑她：「看都看不膩嗎？」但她從不麻煩家人帶她參與胡宇威見面活動，此次家人為鼓勵她恢復健康，承諾若復健順利，必定帶她進戲院看《寒單》，最後選在上月的台中場，由女兒和孫女陪著奶奶和胡宇威首次見面，奶奶帶著寫真書和唱片，胡宇威趕緊拉她手用台語暢聊，許多粉絲圍在身邊，場面感人。

胡宇威為《寒單》甩去以往的貴公子形象，狂練台語變身台東在地囝仔，粉絲相當買帳，有影迷瘋狂20刷。

胡宇威也經常到電影院巡視，還要求親友回報各場次上座率，據知爸媽也到處揪人觀影，可說是全家總動員。該片全台熱映中。

(中國時報)