2019年02月13日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

曾拿金馬獎終身成就獎的資深演員甄珍，去年原宣布將於今年3月29日至4月18日在松菸文創園區舉行「甄情珍藝-甄珍從影55年特展」，但她近日在私人臉書宣布延期並致歉，還提到今年是「本命年」，令人擔心她是否身體微恙，她透露年初一確實因重感冒掛急診，前幾天又摔跤，「本命年不能不信！」但延後展覽主因是還有不少作品版權仍流落在外，除了搜集耗時，膠卷數位修復化更是大工程。

展覽協辦單位台北市電影委員會總監饒紫娟表示，甄珍對展覽要求甚高，希望能在最好的狀況下舉行才不負影迷期待，因此於年前決定延期，本月底才會進一步討論展覽方式和時間、地點。甄珍知道有許多東南亞粉絲已買下3月底機票準備來台看展，她也致歉承諾無法退機票的朋友，一定會請他們吃飯和遊台，不讓影迷白跑一趟。

策展團隊目前搜集到約10部電影版權，不少作品正在加緊修復中，但《晴時多雲偶陣雨》、《我心深處》和在台被禁《四季花開》仍遍尋不著版權，恐怕皆放映無望，但甄珍仍不放棄一線曙光，昨對外喊話，「希望版權所有者或繼承者能主動聯繫！」

(中國時報)