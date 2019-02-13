《樂來越愛你》《梁山伯》揪粉K歌

2019年02月13日 04:11 中國時報 徐桐炘 ）

《波希米亞狂想曲》描寫主唱佛萊迪墨裘瑞成名過程。

金馬奇幻影展昨一口氣公布8部片單，其中，慶祝奇幻影展10周年的「複刻K歌場」經上千名觀眾投票後，由《樂來越愛你》、《梁山伯與祝英台》奪得前2名，將在本屆影展再次上演，影迷可一同歡唱〈繁星之城〉、〈敬那些作夢的傻瓜〉、〈十八相送〉、〈樓臺會〉等金曲。

新加入的「K歌場」電影則是已贏得金球獎最佳影片與男主角大獎的《波希米亞狂想曲》，影迷歌迷將可和男主角雷米馬利克（Rami Malek）一起化身皇后合唱團高歌〈Bohemian Rhapsody〉、〈We Will Rock You〉等搖滾歌曲，不僅要將影廳變成KTV包廂，還要化身成演唱會舞台，感受奇幻影展獨有的觀影體驗。

另5部新片為《藍色比爾街的沉默》、《幸福的拉札洛》、《絕美之城》與《老娘愛最大》，最特別的要屬阿根廷導演馬里亞諾利納斯費時十年拍攝的《花系列》（La Flor），挑戰長達14小時的驚人片長，分別致敬B級殭屍片、音樂歌舞、間諜偵探、實驗電影，甚至黑白默片，大膽翻玩電影類型元素。影展4月12日至21日舉行，3月31日賣票。

(中國時報)