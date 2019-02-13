《瘋狂》失利 謝念祖：沒吸引到對的族群

2019年02月13日 04:11 中國時報 李承陽 報導

今年賀歲檔3部國片之一的《瘋狂電視台瘋電影》，上映至今超過10天，票房僅600萬左右，慘輸破4千萬的《寒單》，同日上映的《大三元》也達2千萬。《瘋狂》導演謝念祖對票房和預期落差感到意外，也檢討故事本身是否無法打動人心，挖苦自己說：「隨便走錯都會走進來（影廳）才對啊。」

日前謝念祖親自打電話給男主角歐漢聲通知票房慘況，歐當時恰巧守在電話旁等待成績揭曉，得知後僅平淡4字回覆：「我知道了。」女主角林明禎目前人還在馬來西亞，18號才返台，她越洋得知票房失利，懊惱表示人在國外無法多來幫忙，相當惋惜。

舞台劇導演出生的謝念祖，第一次拍電影就挑戰賀歲片，自己推敲票房失利的原因應該是沒有吸引到對的族群，「在賀歲檔，觀眾會把國片跟好萊塢片放在同一個水平。像舞台劇則有台灣原創劇跟百老匯劇，電影票票價相同，劇場票價差1、2千。」看場舞台劇，口味不同價錢就不同，在電影則是均一價，容易被比較。

寬慰沒有負評

謝念祖也喊冤：「很多網友說不用看就知道不好看，很多舊哏，但是我沒用舊哏啊，電影內容都是市面上沒看過的點。」令他寬慰的是，片中主演歐漢聲、林明禎、劉冠廷都沒有負評，自己也調整好心態進入下一個新的工作階段，籌備新舞台劇，「我們舞台劇都要面對觀眾謝幕的，謝幕到一半起身走人也看過，心臟沒那麼弱。」

(中國時報)