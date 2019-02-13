曹雅雯走春擠住香客大樓

2019年02月13日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

曹雅雯日前與親朋好友一起到宜蘭、花蓮走春。

金曲歌后曹雅雯過年期間未安排工作，全心陪伴家人，她與親朋好友分別開7台車約30人到宜蘭、花蓮走春，連續4天的進香團行程，造訪花蓮勝安宮、港天宮、宜蘭三清宮等，她去年過年曾帶父母到花蓮進香行，獲得家人讚賞，今年同樣住在香客大樓，頻頻有歌迷認出她來拍照，她表示洗澡在公共浴室，洗澡時有婆媽會刻意隔壁間跟她聊天，較無個人的空間，讓她有點尷尬。

曹雅雯事後笑說：「真的不習慣。」憶起當時洗完澡離開浴室，頭髮還是溼的，就有歌迷在門口等著合影，感受到粉絲的熱情，曹雅雯推薦宜蘭三清宮，鄰近梅花湖，當地景色明媚，晚上可在涼亭上看夜景，直說：「大家坐在那邊泡茶、吃零食、聊天、發呆，看夜景很舒服、放鬆。」她也為全家人在花蓮港天宮點光明燈，祈求親人身體健康、平安順利。

夜市遇粉絲狂聊天

他們一行人特地去花蓮自強夜市，在排隊買食物時，巧遇歌迷，親切的曹雅雯一邊排隊一邊跟粉絲聊天、拍照，最後聊得太開心，歌迷直接拿了食物就要離開，忘記付錢，讓店家當下一直呼喊，笑翻眾人。

(中國時報)