古曜威金句撩妹吸辣妹站台

2019年02月13日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

歌壇新人古曜威12日舉辦單曲《MyLove 一起去旅行》慶功記者會，他邀來好友馨亞、陳夢晨、唐芯、董梓甯（梓梓）、許萌希（拐拐）到場站台，梓梓擁32E傲人上圍，先前爆出裸照外洩，昨表示裸照事件爆發後，不敢出門、罹患憂鬱症，躲在家中長達1個月無法工作，出門看到路人會很害怕外界的眼光，隨後去看心裡醫生，透過家人、朋友支持才逐漸走出陰霾，裸照事件目前已進入司法程序。

情人節將近，古曜威昨頻頻撩妹，對她們大展甜言蜜語，逗得她們樂開懷，他表示平時不太會撩妹，「我做好幾天的功課，應該會記下來滿好用的」，他憶起以前打工時曾被姊姊撩過，時常指定他外送飲料，讓他印象深刻，他表示目前單身中，喜歡長髮、氣質、愛笑活潑的女生，希望對方不講話時有氣質，一開口就很活潑。

(中國時報)