noovy東京開唱 險成急凍人

2019年02月13日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

伊林娛樂旗下日系男團noovy日前在東京參加一連兩天的「台灣祭」演出，由於是在戶外Live演出，演出首日氣溫攝氏零度，先下雪又下雨，團員全身貼滿暖暖包還是很冷，貝斯手JK冷到手僵，彈到第二首歌才慢慢感覺到手指還存在，吉他手Hank手也被凍到超痛，幾乎不能動，雖然伴著雪及東京鐵塔浪漫演出，但團員直呼是「史上最冷的一次表演」。

noovy因工作關係認識台灣祭主辦方，因而受邀演出，2017年他們接受賣出3000張CD才能出道的任務，當時最後一張就是在台灣祭售出，也因此對台灣祭有著相當特殊的情感。noovy為了幫忙推廣台灣美食，更在演出前開直播「帶逛」，JK跟Hank大推麻辣火鍋，邊吃邊討論好吃的麻辣鍋定義，被粉絲笑說看起來很像美食節目。

情人節工作度過

此次台灣祭演出還有黃少谷、雞排妹等人，noovy更在演出結束後和黃少谷吃飯，Shawn也說：「互相在音樂上交流，希望有機會再一起表演。」

西洋情人節將屆，四人當天要舉辦MV首映會，仍得在工作中度過，他們笑說對脫單抱持隨緣的心，Shawn更說：「今年不脫單，要趕快寫歌發新作品。」接下來要勤跑單曲宣傳，3月更要展開巡演，生活依然被工作塞滿。

(中國時報)