周潤發郭富城同片搶影帝
第38屆香港電影金像獎12日公布入圍名單，準影帝競爭超激烈，包含《逆流大叔》吳鎮宇、《淪落人》黃秋生、《翠絲》姜皓文以及《無雙》雙主角周潤發和郭富城，《無雙》更一舉入圍17項獎，寫下金像獎歷史紀錄，郭富城不只為自己開心，更高興劇組幾乎橫掃每個獎項榜單：「證明電影各個崗位的努力，讓初選評委都看到！」
角逐影后的有《非分熟女》蔡卓妍（阿Sa）、《無雙》張靜初、《非同凡響》余香凝、《淪落人》Crisel Consunji及去年入圍金馬獎最佳女主角的《三夫》大陸演員曾美慧孜。其中余香凝以同片入圍最佳原創電影歌曲，並以《逆流大叔》入圍最佳女配角獎，一人獲3獎入圍肯定，一掃去年陷劈腿疑雲的陰霾。
跨性別議題電影《翠絲》則入圍9項大獎，除了姜皓文，已拿下金馬男配角的袁富華和入圍金馬女配的惠英紅同樣受金像獎青睞，惠英紅表示：「好開心！拿到一個最好的新年禮物，到時會打扮漂亮一點參與這個盛會。」最佳電影名單則為《三夫》、《紅海行動》、《淪落人》、《逆流大叔》、《無雙》。入圍6項的《G殺事件》於3月29日在台上映。典禮將於4月14日舉行。
(中國時報)
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