邦德咖啡提神醒腦有一套

2019年02月13日 04:11 中國時報 報導涂育晨

強調「苦後回甘」的苦苦茶最宜搭配火鍋。（旺旺集團提供）

邦德咖啡贊助2018年上海斯巴達勇士賽。（旺旺集團提供）

大陸咖啡市場與日俱增，但目前消費者熟悉的咖啡品牌不多，顯示咖啡是個相當有潛力的領域。旺旺集團長期以來相當看重大陸的咖啡市場，1998年就已布局籌備咖啡產品，至今21年。

自2018年起，國際各大咖啡品牌在大陸動作頻繁，旺旺集團也在同年投入咖啡領域，上海總部目前已有5名擁有CQI Q-Grader專業杯測師認證的研發、產品企畫人員，未來也已部署大量的研發、生產線、銷售體系資源。

冰咖啡&拿鐵2種風味

邦德咖啡在上市時，首先推出的冰咖啡和拿鐵，咖啡因含量就比市場上所銷售的其他咖啡飲料還高，目的就是為了滿足消費者對於咖啡提神的主要需求，特別在校園、加油站、辦公大樓的銷售點，每天至少賣出1至2箱，也因此半年內已吸引了近千家的區域經銷商。

旺旺集團表示，邦德系列的「冰咖啡」，在口味上以低糖比例，調配出不酸不苦的均衡風味；「拿鐵」則使用與旺仔牛奶相同的煉乳，符合大陸市場偏好的香甜風味，同時仍保留天然的咖啡，目前主打消費受眾為年輕族群，不論是廣告、宣傳，都是以年輕有趣的方向設計

而邦德咖啡過去曾以動感青春舞曲、搭配產品口號「我年輕，我咖啡」的廣告，深植廣大的年輕消費者心中；如今更將咖啡飲品與時下年輕人所流行的電競、直播與健身產業結合，年輕族群在經歷不斷的廣告衝擊、淺移默化，邦德咖啡自然而然成為了年輕族群提神的首選飲品。

(中國時報)