苦苦茶草本養生不含糖

2019年02月13日 04:11 中國時報 報導涂育晨

現代人飲料不離手，但在重視健康養生的趨勢下，民眾開始捨棄含有高糖的飲料，追尋草本養生的飲品，如涼茶、青草茶等，其中不含糖的苦茶越來越受年輕人喜愛，為迎合市場需求，旺旺集團自2015年開始規畫開發苦苦茶，於2018年9月上市。

旺旺集團表示，開發苦苦茶的原因，主要感於大陸與台灣同樣有青草茶這類傳統草本植物飲品的文化和觀念，但目前這類產品在大陸市場卻是只有水、充滿糖、偏甜、價格低廉的產品當道，而真正融合傳統風味的產品，在風味和購買方便性上都有待提升，所以推出「苦苦茶」這一款產品。

苦苦茶的原料選用苦丁、苦瓜、蓮子，帶來清涼苦味，加入甘草，強調「苦後回甘」，另有金銀花、菊花、葛根、仙草等，無糖配方，目的就是希望能夠打造真正降火、解膩、無糖、零卡路里的健康飲品，將傳統草本植物茶飲發揚光大。

苦苦茶目前僅在大陸淘寶網站上限量銷售，針對冬季火鍋、消火涼茶市場做嘗試，消費族群涵蓋15至80歲的全年齡層。目前每個月銷量都有著25％的成長趨勢，也因為好口碑，在回購率上穩定成長中。

(中國時報)