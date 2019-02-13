鄭雨盛金香起《證人》變貴人
朱智勛（左）對待金香起像妹妹一樣。
以《與神同行》系列暴紅的金香起，因年紀小成為同片演員朱智勛、河正宇、馬東石等人疼愛的妹妹，只要這群歐巴們聚在一起，就會開始討論她的事業和學業，甚至一同為她選填大學志願而操心，日前她拍攝新片《證人》與鄭雨盛合作，同為兩人好友的朱智勛還在電影拍攝期間送上特製的咖啡車應援。
朱智勛巧思十足，在車上貼滿金香起和鄭雨盛的照片，還特地在金香起的照片上寫下：「我是第49位《證人》。」翻玩《與神同行》的貴人哏，最後不忘把自己的帥照擺在車前寫著：「要喝咖啡嗎？朱智勛請客！」
鄭雨盛和金香起下戲後也興沖沖地跑去和咖啡車合影，一個比出招牌Skr手勢「6」，另一個逗趣模仿起朱智勛海報上的Pose，明星私下好交情和暖心互動成為電影的幕後亮點。
電影由《向左愛向右愛》、《記憶中的美好歌聲》票房大導李翰執導，找來年僅18歲的金香起和鄭雨盛搭檔演出，儼然已成為韓國新一代男神收割機的金香起，形容鄭雨盛「很常開玩笑讓我放鬆，用很自然的演技帶領我進入角色，我完全無法想像跟其他人要怎麼演。」電影27日在台上映。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。