鄭雨盛金香起《證人》變貴人

2019年02月13日 04:11 中國時報 李承陽 報導

朱智勛（左）對待金香起像妹妹一樣。

以《與神同行》系列暴紅的金香起，因年紀小成為同片演員朱智勛、河正宇、馬東石等人疼愛的妹妹，只要這群歐巴們聚在一起，就會開始討論她的事業和學業，甚至一同為她選填大學志願而操心，日前她拍攝新片《證人》與鄭雨盛合作，同為兩人好友的朱智勛還在電影拍攝期間送上特製的咖啡車應援。

朱智勛巧思十足，在車上貼滿金香起和鄭雨盛的照片，還特地在金香起的照片上寫下：「我是第49位《證人》。」翻玩《與神同行》的貴人哏，最後不忘把自己的帥照擺在車前寫著：「要喝咖啡嗎？朱智勛請客！」

鄭雨盛和金香起下戲後也興沖沖地跑去和咖啡車合影，一個比出招牌Skr手勢「6」，另一個逗趣模仿起朱智勛海報上的Pose，明星私下好交情和暖心互動成為電影的幕後亮點。

電影由《向左愛向右愛》、《記憶中的美好歌聲》票房大導李翰執導，找來年僅18歲的金香起和鄭雨盛搭檔演出，儼然已成為韓國新一代男神收割機的金香起，形容鄭雨盛「很常開玩笑讓我放鬆，用很自然的演技帶領我進入角色，我完全無法想像跟其他人要怎麼演。」電影27日在台上映。

(中國時報)