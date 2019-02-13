表情達意 時刻眷戀
繫在手腕的腕表，代表緊緊相繫的情意，分分秒秒不停運轉，象徵永恆不變、時時心動的愛情，是最佳的情人節禮物。
寶璣那不勒斯王后表 皇室品味
寶璣（Breguet）在情人節推出那不勒斯王后系列女表，獨特的鵝蛋形表殼展現渾圓柔美的曲線，搭載偏心小秒盤和月相功能，加上與那不勒斯王后的深厚淵源，充滿皇室品味，全球限量28只，台灣僅有一只編號27號特別款，十分稀有珍貴。
情人對表 歷久彌新
CALVIN KLEIN情人表系列主打Even Extension超然系列對表，並且邀請情歌王子周興哲展演詮釋，該系列腕表延續品牌的極簡時尚，簡約的面盤設計、具標識性的交叉十字，搭配優雅的米蘭鍊帶，42mm與36mm大小款可搭配成情人表。
愛馬仕推薦情人表Carre H腕表則是法國建築師Marc Berthier設計的作品，方型表盤簡約時尚，搭配獨創一格的數字時標，品牌辨識度高。ORIS則追上青銅表的流行風潮，推薦ORIS Big Crown指針式日期青銅對表，青銅歷久彌新，歷經歲月會更有味道的特色，用來詮釋永恆的愛情。
歐米茄（OMEGA）則推薦海馬潛水300米男表和Tresor碟飛女表搭配成情人對表，海馬潛水300米男表採用18K Sedna金表殼與黑色陶瓷表圈，陽剛味十足；Tresor碟飛女表則以不鏽鋼鑲鑽搭配深酒紅色表盤，奢華又不減柔美熱情。
浪琴表（Longines）則主打巨擘Master系列男女對表，以藍色表盤搭配成套，2月2日起至3月31日還送浪漫電影情人夜含餐雙人套票，滿8萬送景觀雙人湯屋券。梅花表（TITONI）推薦Cosmo Young宇宙男表和Miss Lovely快拆系列玫瑰金女表，同樣以藍色調搭配成情人表，一剛一柔，相映成趣。
愛心表與月相表 柔美可人
月相表就像女人一般，充滿浪漫知性的氛圍，寶珀（BLANCPAIN）情人節主打Villeret月相日曆女表。Swatch在情人節推出全台限量30只的「Triple Love澄澈愛情」，半透明的表盤是顆大愛心，搭配特殊透明愛心表盒裝飾層層愛心，全球限量編號象徵了獨一無二的愛情。
透明表殼 透視美好
宇舶表（HUBLOT）推薦整只透明的Spirit of Big Bang藍寶石計時碼表和Spirit of Big Bang月相鈦金鑲鑽腕表搭配成男女對表，別具意義。
(中國時報)
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