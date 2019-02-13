親愛的，我願意！
情人節珠寶飾品保值又實用，是挑選情人禮最不容易出錯的選擇，除了紅通通的愛心外，曖昧含蓄又帶有性暗示的鑰匙和鎖扣，以及代表情愛相繫的蝴蝶結、愛心等，也相當受歡迎。
愛心大方放閃戀情
有「鑽石之王」之稱的海瑞溫斯頓（Harry Winston）在情人節以鑲嵌鑽石Avenue Classic系列來禮讚愛情，鑲鑽愛心和傳送情意的信封串成手鍊和項鍊，傳遞濃情與蜜意。
提起愛心，就絕不能錯過蕭邦的經典Happy Hearts系列珠寶，紅色珊瑚打造的愛心，與鑲嵌滑動鑽石的心形相呼應，代表怦然心動的愛情。
寶格麗推出情人節Electro Love紅色配件系列，其中一款結合經典Serpenti蛇頭與愛心的手鐲，既喜氣又緊扣情人節的氛圍，十分討喜。點睛品的情人節Love Decode「愛情密語」系列，則以18K玫瑰金鑽石安全別針串著一顆愛心吊飾，代表了時時守著愛情，不輕易掉落。
鎖和鑰匙愛情難分難解
鑰匙和鎖，也常視為愛情的象徵，分別由相愛的男女各自持有，意指鎖住愛情、不輕易分開，鑰匙和鎖彼此相合，又有天造地設、無可取代的意思。
卡地亞（Cartier）的LOVE系列就是以「鎖」的概念延伸，佩戴手環時必須用起子將螺絲鎖住，代表緊緊相繫、永不分離，材質包括白金、黃金和玫瑰金，另有鑲鑽款式。
MIKIMOTO珍珠在情人節主打Lucky Motif-Key鍊墜，鑲鑽的18K粉紅金鑰匙鑲有一顆Akoya珍珠，更添奢華。玉世家（JADEGIA）則以紅翡玉石打造一對鎖扣與鑰匙，既有古代東方以玉做為定情之物的傳統，又有兩者相契相合、成雙成對的濃情蜜意。Tiffany & Co.則主打一系列裝飾愛心、鑰匙和鎖的吊飾，不僅可愛，而且價格十分親民。
蝴蝶結濃情緊緊相繫
PANDORA推出情人節系列串珠飾品，包括愛心、愛神邱比特、銀箭等，另有字母系列的小串飾，可以將LOVE和情人名字的縮寫以手環或項鍊的形式佩戴在身上，另有自我宣示的「LOVED」（被愛），令人玩味。
Swarovski在情人節推薦充滿女人味的蝴蝶結Lifelong Bow飾品，「結」在中國一直是愛情的象徵符號，且是法國皇后瑪麗安東尼的最愛，近日簡嫚書在IG展示她佩戴蝴蝶結飾品的近照，就算是拍片無法和家人在一起，自己與老公、女兒一家三口的心仍緊緊相繫。
(中國時報)
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