2019年02月13日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

MIKIMOTO珍珠在情人節主打Lucky Motif-Key鍊墜，4萬6000元。（MIKIMOTO提供）

Swarovski蝴蝶結Lifelong Bow系列戒指，7990元。（Swarovski提供）

點睛品的情人節Love Decode「愛情密語」項鍊，1萬6000元。（點睛品提供）

玉世家紅翡玉石鎖扣與鑰匙，約9萬元。（JADEGIA提供）

卡地亞LOVE鑲鑽玫瑰K金手環，鑲嵌10顆鑽石，約24萬9000元。（Cartier提供）

蕭邦Happy Hearts珊瑚紅紅心手鐲，含一顆滑動鑽石，10萬2000元。（CHOPARD提供）

PANDORA推出情人節系列愛心、愛神邱比特、銀箭等串珠飾品。（PANDORA提供）

PANDORA推出情人節串珠飾品，2580元。（PANDORA提供）

PANDORA情人節心形串飾，3380元。（PANDORA提供）

海瑞溫斯頓以鑲鑽愛心和信封傳遞濃情蜜意。（Harry Winston提供）

Tiffany情人節K金吊牌鍊墜，有愛心、鑰匙等符碼，3萬1000元起。（Tiffany & Co.提供）

寶格麗推出情人節Electro Love紅色手鐲，融入經典Serpenti和愛心，1萬2900元。（BVLGARI提供）

情人節珠寶飾品保值又實用，是挑選情人禮最不容易出錯的選擇，除了紅通通的愛心外，曖昧含蓄又帶有性暗示的鑰匙和鎖扣，以及代表情愛相繫的蝴蝶結、愛心等，也相當受歡迎。

愛心大方放閃戀情

有「鑽石之王」之稱的海瑞溫斯頓（Harry Winston）在情人節以鑲嵌鑽石Avenue Classic系列來禮讚愛情，鑲鑽愛心和傳送情意的信封串成手鍊和項鍊，傳遞濃情與蜜意。

提起愛心，就絕不能錯過蕭邦的經典Happy Hearts系列珠寶，紅色珊瑚打造的愛心，與鑲嵌滑動鑽石的心形相呼應，代表怦然心動的愛情。

寶格麗推出情人節Electro Love紅色配件系列，其中一款結合經典Serpenti蛇頭與愛心的手鐲，既喜氣又緊扣情人節的氛圍，十分討喜。點睛品的情人節Love Decode「愛情密語」系列，則以18K玫瑰金鑽石安全別針串著一顆愛心吊飾，代表了時時守著愛情，不輕易掉落。

鎖和鑰匙愛情難分難解

鑰匙和鎖，也常視為愛情的象徵，分別由相愛的男女各自持有，意指鎖住愛情、不輕易分開，鑰匙和鎖彼此相合，又有天造地設、無可取代的意思。

卡地亞（Cartier）的LOVE系列就是以「鎖」的概念延伸，佩戴手環時必須用起子將螺絲鎖住，代表緊緊相繫、永不分離，材質包括白金、黃金和玫瑰金，另有鑲鑽款式。

MIKIMOTO珍珠在情人節主打Lucky Motif-Key鍊墜，鑲鑽的18K粉紅金鑰匙鑲有一顆Akoya珍珠，更添奢華。玉世家（JADEGIA）則以紅翡玉石打造一對鎖扣與鑰匙，既有古代東方以玉做為定情之物的傳統，又有兩者相契相合、成雙成對的濃情蜜意。Tiffany & Co.則主打一系列裝飾愛心、鑰匙和鎖的吊飾，不僅可愛，而且價格十分親民。

蝴蝶結濃情緊緊相繫

PANDORA推出情人節系列串珠飾品，包括愛心、愛神邱比特、銀箭等，另有字母系列的小串飾，可以將LOVE和情人名字的縮寫以手環或項鍊的形式佩戴在身上，另有自我宣示的「LOVED」（被愛），令人玩味。

Swarovski在情人節推薦充滿女人味的蝴蝶結Lifelong Bow飾品，「結」在中國一直是愛情的象徵符號，且是法國皇后瑪麗安東尼的最愛，近日簡嫚書在IG展示她佩戴蝴蝶結飾品的近照，就算是拍片無法和家人在一起，自己與老公、女兒一家三口的心仍緊緊相繫。

(中國時報)