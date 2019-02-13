百貨情人禮2.8折起 放閃掃貨去

2019年02月13日 04:11 中國時報 郭家崴 、 石欣蒨 報導

京華城POLIJIM守護純銀對戒，原價4720元，就享「一生一世」特價1314元。（京華城提供）

統一時代台北店精光堂CITIZEN PAIR時尚系列對表，推薦價1萬1800元一組，限量3組。（統一時代台北店提供）

微風南山限定Capatina愛吃聖代，全新調酒冰淇淋，有雞尾酒系列的芒果草莓戴克利及鳳梨可樂達，2杯原價500元、特價423元。（微風提供）飲酒過量有礙健康

新光三越台北南西店DR玫瑰金DANCE HEART鑽套鍊，1萬2800元。（新光三越提供）

SOGO復興館diptyque 2019限量情人節玫瑰之水髮香噴霧，30ml、1880元，限量30瓶。（SOGO提供）

SOGO忠孝館dunhill世紀男性淡香精135ml+菁英男性淡香精沐浴膠200ml+品牌行李袋，原價6600元、特價2900元，限量30組。（SOGO提供）

統一時代台北店朵頤牛排海陸雙拼套餐，推薦價1080元。（統一時代台北店提供）

明天（14日）是西洋情人節，百貨業者不僅推出禮品優惠2.8折起，還有滿額回饋，最低滿3000送300，獨家甜點、打卡或求婚熱點、情人共享等各式各樣的創意活動，節日雖是非假日，但浪漫的氛圍，卻是無所不在的。

遠東SOGO台北店情人禮3.9折起，17日前刷7家銀行信用卡滿6000元起送100元SOGO禮券，最高回饋1700元；單筆滿萬元分6期，再加送100元SOGO禮券；各樓面消費滿額最多可獲SOGO商品券1000元、烤箱等禮；3月3日前搭配HAPPY Points點點換購物金活動，扣200點可兌換100元。忠孝館今（13日）有情人節歌舞大賽為節日暖身。

刷卡享回饋 接吻拿餐券

新光三越台北南西店獨家skm select選物專區，線上搶購限量鑽鍊、耳環等情人配飾最低3900元起；24日前「過年卡利High」活動刷11大銀行信用卡滿1萬元起享4至6％，持skm pay最高享7％。台北站前店14日下午5時20分挑戰一吻定鍾情成功，可獲餐廳500元餐券；在「宇宙人ㄕㄓㄋ特展」完成指定放閃任務有機會抽recolete紅色咖啡機。

微風台北車站日前辦完第8屆NON-STOP接吻大賽，送iPhone XR 64G當大禮；微風南山獨家的ALEXANDER WANG精品包款，和該館限定的甜點如Capatina愛吃聖代，2杯原價500元、特價423元，都可表達獨特心意。

高雄大魯閣草衙道夢幻歐風旋轉木馬與浪漫水舞噴水池是情侶約會勝地、求婚熱點、新人拍婚紗景點。3月3日前增設5座荷蘭風車，舉辦紫色花海節，每日14時至21時整點有噴灑夢幻泡泡；14日當晚17時30分至18時30分在晴光之丘及水驛廣場有音樂饗宴。

3D列印 客製專屬時光

京站改裝後主打多項手作活動，情人節少不了各式甜點、飾品手作課程，14日當天funsiamo專櫃有「愛情靈藥馬卡龍」課程，草山金工專櫃也有一日銀匠課程或首飾商店任2件85折，14日至17日「璀璨鍍金＋鑲鑽」心意加值再享6折。

統一時代台北店鑽飾、輕珠寶皆有特價，且以創意滿額禮吸客，持聯名卡單筆滿3000元送300元商品抵用券，全館滿520元送客製專屬熱奶茶，附有3D列印照片，見證情人甜蜜時光，還會在指定時間送100朵花束祝福戀人。

京華城走網路攻勢，14日前上傳情侶最潮穿搭照至活動頁面+指定留言，有機會獲限量5份的「喜滿客電影票」2張；另，情侶鞋、對戒等2.8折起，像是POLIJIM守護純銀對戒原價4720元，享「一生一世」特價1314元。

(中國時報)