草莓×櫻花 超商噴發粉紅泡泡
西雅圖咖啡在14日情人節當天，憑[email protected]優惠券即可享單點《黑糖拿鐵》或《可可》「濃情九九」單價99元。（西雅圖提供）
7-11於今（13）日推出「愛戀草莓季」，並將門市貨架打造成「粉紅情人牆」供消費者大玩告白。（7-11提供）
OK超商推出情人節限定「大湖草莓歐蕾」、「大湖草莓拿鐵」，2月14日止會員享同品項第2杯5折，全台限量6000杯。（OK提供）
Hi Cafe櫻花杯鳥語款。（萊爾富提供）
伴隨情人節而至的櫻花季、草莓季，超商業者索性融入粉紅泡泡氛圍，延長甜蜜氣息，預計帶動相關業績成長1至2成。此外，西雅圖咖啡在14日情人節當天，憑[email protected]優惠券即可享單點優惠。
萊爾富以《賞味櫻花祭》為情人節主題，即日起至3月26日，包含韓國品牌Cocodor櫻花擴香瓶、CHOK CHOK櫻花沐浴露等近百項商品變成櫻花包裝限定，同步再推出手繪風插畫杯，詩意盎然。
全家祭出超商首見的「草莓熱狗」，將草莓果乾蜜餞加入熱狗，外皮呈現粉紅馬卡龍色澤，帶領話題；此外，全家Let,s Cafe與貝禮詩再次合作，推出特調「貝禮詩櫻桃奶酒巧克力」，融合首次引進台灣的貝禮詩櫻桃巧克力奶酒，今（13日）起正式開賣，單杯特價79元，限量20萬杯。
7-11今（13日）推出「愛戀草莓季」活動，精選超過40種商品，並將門市貨架打造成「粉紅情人牆」，提供消費者在情人節告白送禮，及在臉書及IG上打卡洗版。OKmart發表大湖草莓歐蕾、大湖草莓拿鐵兩款新品，會員在14日前享同品項第2杯5折優惠，全台6000杯限售；而指定巧克力商品如瑞士牛奶巧克力、Milka融情牛奶巧克力也有第2件55折，邀請情侶互相暖胃。
(中國時報)
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