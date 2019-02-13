宋慧喬姊弟戀 男友牌彩妝正熱
雪花秀肌本潤脣膏No.4 玫瑰酡紅，1280元。（雪花秀提供）
YSL超模聚焦明采筆邱比特限量版#1，1550元。（YSL提供）
韓劇《男朋友》宋慧喬與朴寶劍戲中姊弟戀討論熱度不減，劇中男主角送雪花秀肌本潤脣膏No.4玫瑰酡紅給女主角，隨著戲劇推播，與近年興起排隊買彩妝送女友的熱潮，讓許多女性在情人節更加期待收到男友牌彩妝。
為搶攻情人節送禮市場，YSL推邱比特限定彩妝與禮盒為愛助攻，超人氣告白脣膏「情挑誘光水脣膏」、超經典萬能光筆「超模聚焦明采筆」，換上邱比特愛心包裝，另有4款限量「YSL邱比特獵愛禮盒」，為送禮市場更添話題，特別是選在情人節告白的人，提升告白勝率。業者表示，除了彩妝，品牌也祭出新款男香，讓女生可以買來送男友。
(中國時報)
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