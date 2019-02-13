寫盡女性幽微心事
中國時報
平路
寫的是廚房，女性渴望一間自己的廚房，夢想的其實是一處不被打擾的祕密基地。然而，在現實裡，那間廚房究竟該是怎麼樣的面貌？怎麼樣才能夠私有？怎麼樣才能夠不准外人進入？自主的願望與安定的渴慕，本質上彼此矛盾，文字之中傳達出種種猶豫與徬徨，同時回溯至記憶中兩代的經驗，包括無可避免的磨擦，甚至鍋鏟瓢盆間也有戰爭？
兩個男人L與S，曾經愛過的是L，亟待主人翁允婚的是S，該不該接受？該不該堅持？該不該躲閃？該不該落跑？愛情進階成為婚姻後，原來所珍視的會不會變質？文字細緻精確，足以承載許多女性的幽微心事。
(中國時報)
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