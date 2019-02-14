嗆中央阻高雄與對岸交流 既愚蠢又無聊 韓槓上小英

2019年02月14日 01:09 中國時報 曹明正 、 崔慈悌 、 郭建伸 ／綜合報導 ／綜合報導

不認九二共識！ 韓國瑜嗆蔡只為「權力」二字

高雄巿長韓國瑜接受媒體專訪，撂重話嗆蔡英文總統領導的民進黨政府，若繼續阻攔高雄與大陸的城市交流，就是「既愚蠢又無聊」。總統府發言人張惇涵13日則回嗆韓國瑜「盡快回到市政上」，盡早落實他的政見。這是韓國瑜上任市長月餘來，總統府首度針對他的說法回應，中間聞得出火藥味。

行政院副院長陳其邁昨在出席民進黨中常會前受訪時亦回擊，他尊重韓國瑜曾說過「經濟100、政治0分」，若韓能落實政見，才是人民的期待。

兩岸關係 拋你儂我儂

韓國瑜昨天說，兩岸問題是中華民國生死存亡的大問題，也是最大挑戰，誰都逃脫不了，他要大家看清楚理性的是什麼、感性的是什麼，所以他舉「你儂我儂」，讓大家知道，除了「兩岸一家親」，還有其他不同層次的論述。

他更直言，中華民國台澎金馬2300萬民眾到底何去何從，身為總統要很清楚地告訴民眾，不能不告訴我們要去哪裡，難道台灣人民還沒有覺醒嗎？民進黨政府重要的2大目標，一個反核、一個台獨，立法院已掌握絕對多數了，現在不推動台獨，要等到什麼時候呢？莫非是裝腔作勢，是假的。

狠譙綠營 執政沒方向

「不要九二共識、不愛中華民國，又不敢台獨，請問2300萬民眾要去哪裡？」韓國瑜向蔡英文喊話，身為總統要很負責任告訴我們。像他個人就很清楚，九二共識、一中各表，就是兩岸發展最重要的定海神針，所以他請問蔡英文總統，兩岸政策是什麼？

韓國瑜說，以他來看，蔡英文什麼都不要，換句話說，我們這一條船在開的時候，已經沒有方向了，這條船沒有羅盤了，載著2300萬人的這條船不知道要開去哪裡了，然後還要讓兩岸之間搞得很緊張。他問蔡英文，這樣算負責任嗎？

府方回應 請專心市政

他強調，兩岸發展是我們生死存亡的大事，妳身為總統要支持台獨妳就做、勇敢的做，妳一直講，妳現在已經有行政權跟立法權，妳可以勇敢的講出來開始推動，但妳又不敢，原來妳只要權力，根本沒幫台灣人民找到出路。

他說，這是一個很嚴肅的呼籲，本來他在高雄拚經濟，不應該講這些，但對於台灣2300萬民眾、我們的兄弟姊妹們，他再呼籲一遍，請問，民進黨要帶2300萬人民去哪裡？大家要問民進黨。

張惇涵表示，韓國瑜說他練過龜息大法，可以上山打老虎，希望韓趕快專心市政。更強調兩岸事務屬於總統職權，蔡英文在兩岸和國際事務上的作為，獲國際社會多數肯定，也給予台灣更多支持，國人在國內外媒體上都可以看到。

(中國時報)