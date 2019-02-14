紅眼協商11小時 華航讓步改善疲勞航班

2019年02月14日 01:09 中國時報 李宜秦 、 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

華航勞資訴求爭議對照表

華航勞資在昨日凌晨1點開啟第三度協商，會議時間長跑11小時，雙方僅談妥疲勞航班改善訴求，討論第二項訴求時再次卡關。

第四次協商今早再戰

工會要求改變外籍機師聘用政策，遭華航拒絕，交通部宣布今早10點再戰，工會表示罷工行動將持續。華航今日預計再取消24航班，影響3586人。此外，傳有79位機師陸續拿回檢定證復工，華航將恢復其僱用關係。

5航線將增派人力

昨日凌晨1點，勞資三度展開協商，華航再讓步，同意飛行時間8小時以上航班派3人、12小時派4人，另5條「低飛時、高工時」的航班增派人力，包括安哥拉治－紐約、台北－西安、台北－帛琉以3人派遣，台北－關島2人派遣並於關島住房，重慶紅眼航班去程以4人派遣。

外籍機師比例無共識

然而雙方繼續討論第二訴求「副駕駛升訓制度」議題時，又再次陷入膠著，工會提出多項要求，包括外籍正機師比例須在3年內遞減至5％、以年資決定是否升訓正機師、開放工會參與評選會議、立即招募國籍機師、每年公布各機隊升轉訓缺額。華航僅能接受人力規畫要求，其他都予以拒絕。

華航表示，外籍機師的比例與公司營運有關，若未來有擴充運能的需求也會有影響，不可能說改變就改變，「我們是國籍航空，不是私人航空，不要當成是私人工具，必須兼具社會責任」。

主持會議的交通部次長王國材宣布，今早10點召開第四次協商會議，屆時會討論副駕駛升訓制度透明化、禁止對工會成員施壓、撤換破壞勞資關係主管、保障員工第13個月全薪四大訴求。

(中國時報)