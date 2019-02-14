假議題全蒸發 烏賊戰術奏效

2019年02月14日 01:09 中國時報 黃琮淵

華航勞資協商歷時11小時，雙方決定14日上午再談。華航總經理謝世謙（左）在副總陳康瑞（右）發言時，數度揉眼提振精神。（黃世麒攝）

華航法務經理單嘉鈴（左）因身體不適，被旁人攙扶出場。（黃世麒攝）

新聞透視「紅眼對決」奏效，機師工會在昨日談判大有斬獲。有趣的是，過去幾次破局的關鍵，包括飛時工時、8小時變7小時，甚至是多航段的定義，竟一夕間「人間蒸發」。說好聽點是擱置爭議，說直接點就是這些都是假議題，工會打的「烏賊戰法」確實有效。

時間拉回前兩次協商，破局關鍵都是工會拋出新議題。第一次先推翻原本的8小時派遣3人提案，莫名其妙跑出7小時版本，原因是雙方張飛打岳飛，一方講值勤時間、一方講飛時，所以根本對不上，說這樣是退讓許多。

張飛打岳飛 兜不攏

於是乎，整個社會陷入「值勤時間不等於飛時」的混亂，工會花很多時間解釋航空業的型態特殊，好像用飛時計算是被苛扣，「帶風向」到讓很多名嘴都陷進去，更拿前勞動部長林美珠的「握方向盤才算上班」這話，抨擊華航的飛時計算太不合情理。

問題是，航空業是全球行業，美國、大陸及日本都是算「飛行時間」，難道人家沒有「握方向盤才算上班」，被苛扣的問題？當然，要算值勤時也OK，用歐盟區標準，值勤13個小時內都是2人派遣，怎麼又不比照？

製造混亂 以偏蓋全

不只先弄混你，還要加深你的疲勞恐懼，其中又以「曼谷833」為經典，甚至工會代表還拿這揶揄媒體，讓許多人陷入同情漩渦。問題是從來不講，派飛頻率是多久一次，勤前勤後的休息時間又有多長，刻意以偏蓋全。

多天的烏賊戰打下來，第二次協商丟出「多航班」定義，又讓許多人一頭霧水，對業內人士，多航段怎麼定義，這個根本不用討論，都很清楚，但工會刻意玩弄文字遊戲，烏賊戰法不只模糊焦點，也讓協商觸礁。

聲東擊西 全未退讓

或許是開放直播，這些吵翻的假議題，工會居然在協商第1個小時就「自動棄守」，等於是把協商拉回原點，逐條討論特殊航班，這讓所有人都傻了，前兩次到底在吵啥？是誰說的退無可退？這些又都是開玩笑嗎？

頻拋議題的聲東擊西，加上模糊焦點的烏賊戰法，感覺上工會屈居弱勢，但其實自始至終都站在原地，也沒退過。只不過這讓華航「不讓點好像也說不過去」，於是乎從原本1條特殊航線退到5條，工會也滿意收下。

(中國時報)