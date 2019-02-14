工會失言次長怒 疲勞談判狀況多

2019年02月14日 01:09 中國時報 李宜秦

新聞側寫史上首場「疲勞談判」登場，現場火花衝突不斷，工會嗆次長，被王國材回嗆「你不要威脅我」，發言的機師工會常務理事陳蓓蓓又酸媒體「都是來看熱鬧的」，現場一片噓聲，不得不出面道歉，場內則有華航法務經理談到胃痛，被扶出場，會後工會二度失言，稱「選淩晨一點開會是好玩」，又讓所有人翻了白眼。

繼9日、11日後，華航勞資雙方第三度召開協商會議，特別的是，這次會議時間竟是訂在凌晨1點鐘，更首度全程開放媒體採訪，並對外直播。

由於開會時段特殊，在場的勞、資、官三方都疲態盡顯，媒體更是徹夜通宵報導。豈料，陳蓓蓓竟以傲慢、輕蔑的態度直說「是要我們結束罷工，還是一個月後再來？」讓交通部次長王國材罕見動怒回應「你不要威脅我！」

深夜會議持續進行，陳蓓蓓可能因疲勞導致情緒問題，竟又向在場媒體嗆出「今天現場雖然有媒體朋友，但我想媒體是來看熱鬧的」，此話一出現場媒體不滿，回嗆「是來工作的，不是來看熱鬧」；之後陳蓓蓓驚覺自己說錯話，在休息時間向媒體致歉，直說「這就是疲勞造成的結果，說錯話了」。

而華航資方似乎也無法負荷這時段特殊、時間冗長的會議，其中一名代表法務經理單嘉鈴會中頻胃痛，之後更突然離開會場，引發現場一片混亂，經他人攙扶至休息室後躺臥休息，小小紛亂才平息。

會議到尾聲，王國材詢問工會，若僅能談成疲勞航班議題，是否願意暫停罷工、隔日續談，但工會拒絕，王國材則說，那是否可以下午2點半或5點再開始協商，工會則認為如此一來休息時間過短。

對此，王國材直說，「凌晨1點協商不是你們建議的嗎？我們都是11日白天工作一整天，直接凌晨繼續開會討論到現在的」。

陳蓓蓓會後受訪時說，提議凌晨開會純屬玩笑，但因交通部真的發出通知，幹部只好前來開會，算是一場烏龍，不過也因禍得福，讓資方體驗到紅眼航班的疲勞感受。華航總經理謝世謙則笑說，「身體好，還能再談一天」。

(中國時報)