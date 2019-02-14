玩笑話將錯就錯 諷工會辦家家酒

2019年02月14日 01:09 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

機師工會要求凌晨1點紅眼協商，引起網友直播論戰，支持工會的網友說，「長期下來真的是疲勞累積，只是增加一點人力，相對多一些安全保障，這樣訴求贊成」，要讓資方體驗疲勞航班；但工會卻說凌晨1點開會只是開玩笑，就有網友挺華航，「要爭取不要過勞的權益，卻用過勞的手段讓所有人一起過勞」，諷刺工會這樣做是在「辦家家酒」，支持資方網友增多。

機師工會在12日發出聲明，鄭重提出要求下次協商時間改至凌晨一點起，開滿八小時，引起一陣譁然。有部分民眾支持，讓資方體驗紅眼航班，但更多網友痛批，「這樣搞很有意義嗎？別以為風向不會變」、「你們自己的班表都是一個月前就排好，既然要半夜談判，怎麼不一個月前先通知，真是欺人太甚」；也有網友質疑，「如果協商品質好，如何體會紅眼航班的辛勞；如果協商品質不好，如何解決紅眼航班的問題」。

沒想到，昨天協商一結束，機師工會常務理事陳蓓蓓竟說，凌晨1點開會是「玩笑話」卻被當真，稱是「溝通誤解，時間烏龍」，只好將錯就錯。此話一出，引來網友謾罵，「以調皮、開玩笑的態度來主導罷工，影響多少無辜的人民，參與罷工的機師們還要讓這種人代表你們？」、「同樣開夜車的司機、上24小時的超商店員、大夜班的護士，他們上班前有像你們先休假幾天嗎？」

更有網友酸，「工會的鄭重要求只是開玩笑，那罷工可能也是玩笑吧」、「工會根本是放羊的孩子」，稱機師工會得了便宜還賣乖。

工會要求禁用外籍機師，有網友說，飛機是外國設計製造的、航空規則是外國訂定的，若完全排外恐怕「機師的知識將封閉化」，這才是影響飛安的主因。

(中國時報)