暫緩招聘洋機師 學者批歧視
機師工會提出第二項訴求，要求華航暫緩招募外籍正機師，讓國籍副機師得以升職，且外籍副機師不得升訓；華航則認為，外籍機師已受到就業服務法規範，並依能力考量。學者也表示，機師工會的要求恐有歧視之嫌，只要招募外籍機師時有嚴格標準，就能保障國籍機師工作權。
華航指出，外籍機師較為忠誠，在緊急狀況發生時，對公司幫助很大，且外籍機師在罷工行動中願意飛航的機師中占比高達2成，可說是華航維持9成運能的幕後功臣。
長榮大學航運管理學系副教授黃泰林指出，國外航空公司如阿聯酋航空的機師都來自各國，可文化交流、提升技術，航空公司有外籍機師是很普遍的現象；招募人才是公司經營管理權主導，增加營運彈性，像外籍機師想要在聖誕節休假，就可讓國籍機師上班，春節就換外籍機師上班。
黃泰林說，工會要保障國籍機師工作權是好事，但公司有多元營運操作策略，且就業服務法都有相關規範，建議招募外籍機師可要求考核標準比較嚴格，升訓的條件也可以國籍機師為優先，而不是直接禁用或暫緩外籍機師，「這樣恐有歧視之嫌」，外籍機師的權益不能這樣被犧牲掉。
開南大學空運管理學系副教授盧衍良指出，亞洲航空市場持續成長，吸引許多外籍機師到亞洲找工作，在具備完備條件下，航空公司自然可以省下不少培訓國籍機師的成本。
他也指出，用國內優秀人才取代外籍機師是可行的方向，但若為求增加國內就業機會而改變徵選標準，對飛安品質未必有利。
(中國時報)
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