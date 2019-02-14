工會鬧分歧 79人拿回檢定證

2019年02月14日 01:09 中國時報 陳麒全 ／桃園機場報導 ／桃園機場報導

機師工會在8日清晨6時發動罷工，陸續有逾600名機師繳交檢定證，參與罷工行動。但罷工風波延燒第6天，現在卻傳出工會內部出現歧見，12日開始就陸續有會員拿回檢定證，重回工作崗位，從36人到13日下午增加到79人，且人數持續上升。

罷工期間仍有機師堅守崗位，讓華航每天可維持9成載運量，對此華航總部在13日設置加油牆，為堅守崗位機師們加油打氣。

一位不願具名的華航員工表示，未參與罷工的華航機師背負著同儕壓力，默默承受著冷言冷語，甚至是工會的霸凌，繼續執勤，服務旅客。因此，華航總部員工昨天自發性地設置了「加油牆」，讓同仁們在便利貼上寫下鼓勵、感謝的話，貼在加油牆上，為堅守崗位的機師們加油打氣。

華航總部員工在上班時，紛紛在字條上寫下「教官辛苦了！」、「謝謝你頂住霸凌壓力堅持繼續飛行，加油＆感謝」。

(中國時報)