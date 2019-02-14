吳密察掌故宮 保存文物成要務

2019年02月14日 01:09 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

吳密察小檔案

不同前任院長陳其南的學理掛帥，一廂情願，即將接任故宮博物院長的吳密察擴大視野，他主張故宮文物是「人類文明史上的寶物，全人類珍寶」，應不分兩岸、不分國家，「基於歷史種種因緣際會，現在這批文物交到我們手上，已變成台灣的義務，我們責無旁貸要將這批文物好好保存，發揚光大，再把它交給下一代。」

和北京交流不能鴕鳥心態

吳密察認為接任院長最大挑戰有二，把文物保存好是最重要考量，第二是讓故宮空間展場軟硬體優化，但兼顧參觀人潮需求。

吳密察說，他雖是台灣史學者，「但我讀的中國史不比台灣史少。」對如何看待北京故宮及相關交流，吳密察說，作為世界級博物館，和其他博物館交流都很自然，也有一定標準程序，「但不能有鴕鳥心態，和北京故宮交流就是和比如大都會博物館交流不同，中間牽涉兩岸問題，不是故宮說了算。」

轉型翻新計畫勢在必行

62歲的吳密察為台灣史學者，赴東京大學留學，念完博士課程後未畢業即工作。2016年小英上台後擔任國史館館長。

「我不會說我是來救火，但我是來解決問題的，我認為問題有輕重緩急，不要忘記，這是一個已經50年的場館，所有配備跟思維都已不敷使用，這才是當務之急。」

吳密察說，2001年他還在文建會副主委任內時，政府大推觀光客倍增計畫，當時觀光客不到200萬人，但現在台灣的觀光客已倍增，從桃園國際機場進台灣的觀光客有6成都會到台北故宮來參觀，更不要提連假期間的人潮，故宮轉型翻新計畫勢在必行，「但是否是新故宮計畫的內容，要等到我上任後，了解更多細節再說。」

主張國寶應到南部展覽

吳密察表示，台北故宮是觀光客必到之處，嘉義故宮遊客結構完全不同，以台灣本地遊客居多，「我甚至希望有更多結合科技實驗性的策展做法，就在嘉義故宮發生。」吳密察也不排斥知名的翠玉白菜等國寶，可到南部展覽，讓更多國人與年輕人可以接觸。

(中國時報)