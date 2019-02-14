何去何從 故宮處境越來越尷尬

2019年02月14日 01:09 中國時報 崔慈悌

政院敲定由台灣史專家吳密察掌故宮，讓典藏和展出中華文物的故宮地位越來越尷尬，儘管吳密察強調「故宮台灣化」是假議題，但由獨派掌中華文物，兩岸故宮交流恐停頓，故宮未來何去何從更令人憂心。

故宮之前曾提「新故宮」計畫，擬閉館三年，將文物遷移南院，引發嘩然，之後轉彎為不閉館整修北院。但故宮研究員曾透露，終極計畫是藉文物南下，讓北院只留圖書文獻改稱東方圖書館，文物南遷後將與其他中亞文物併展，讓中華文化成為東亞文化一部分。

雖然吳密察對是否以「台灣是東亞地中海的中心」概念規畫南院，看法和前院長陳其南不同，但文物南遷立場則一致，行政院此次找來獨派且是正港台灣史學者掌故宮，也難怪引發外界「去中化」疑慮。

故宮的存在象徵兩岸同屬中華文化淵源和圖騰，當年國民政府播遷來台，將珍貴的中華文物典藏在故宮，不僅吸引各地對中華文化有興趣的觀光客，也讓故宮成為中華文化和兩岸文化交流重要媒介。

2015年為迎接故宮90周年慶，分隔兩岸的「三希堂」至寶─快雪時晴帖、中秋帖、伯遠帖，首次由台北故宮和北京故宮分別授權，以三帖合於一篋方式出版，成一時佳話。

元代著名山水畫家黃公望將《富春山居圖》，贈與友人無用道人，之後被焚毀截為兩段成「剩山圖」和「無用師卷」，分別收藏在浙江省博物館和台北故宮，2011年兩岸合作下，在台北故宮合璧展出，也顯示兩岸文化聯結是人民共同資產，根本無法斷開。

執政黨若硬要「去中」，無異聲明故宮文物是竊自對岸的文化遺產，那是否應像法國最近討論的歸還文物論述，將故宮文物還給對岸？

如不是，就該坦然承認兩岸擁有共同文化淵源，好好保存並宣揚故宮的珍貴文化資產，別再小鼻小眼，只想動「去中化」腦筋。

(中國時報)