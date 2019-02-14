學者期許新院長 就專業論專業
各界對吳密察由國史館轉赴接任故宮院長，看法不一，部分學者擔憂故宮接續前兩任院長「去中國化」的脈絡。
嘉義大學應用歷史系教授吳昆財就指出：「歷史與故宮文物相差頗大！」期許新任院長「就專業論專業」，應尊重文物與博物館專業，以歷史論述作為基礎與輔助，他並期望「善待故宮，這是人類共同的寶藏；要讓文物國寶凌駕於意識形態之上。」吳昆財並強調，雖然吳密察的背景是台灣史，又在日本留學多年，但仍期許他「以理性和感性，面對3000年的人類瑰寶」。
台灣師範大學東亞學系兼任教授潘朝陽則較憂心地指出，「吳密察年輕時還為了推廣連雅堂先生《台灣通史》整理成通俗小冊，卻在台獨史教育後，棄春秋志節而成為台獨文人。」他認為吳密察出任國史館館長後，禁止大陸學者入館閱讀的舉措，已然成為御用台灣文人，恐仰承去中國化的政策。
吳密察過去便曾主張將翠玉白菜等國寶南遷故宮南院，是否延續前任院長陳其南的「藍圖」將故宮拆解，備受外界關注。對此，吳昆財呼籲「不宜輕易移動國寶」，而故宮是「大陸」或「台灣」的定位，在吳昆財看來，「不能都是犁牛車、孝女白瓊、車鼓陣、三太子在故宮吧！」強調民俗與經典還是有差距「沒有中國文化，就沒有故宮」。
(中國時報)
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