兩岸故宮參觀人數 此消彼長
從除夕開始，每天限制人流8萬人的北京故宮，便天天爆滿，且一連至初八門票均售罄；反觀台灣的南、北故宮，參觀人數從2016年迄今節節下滑，曾引領風騷的文創商品近年也未見亮點。此外，北京故宮透過《我在故宮修文物》到《如果國寶會說話》等節目，讓文物及衍生商品成「網紅」，兩岸故宮較勁顯然此消彼長。
故宮北院參觀人次從2016年的460萬，到2018年只剩380萬，南院參觀人次2018年更只有76萬，故宮內部人員感慨，前兩任院長都沒文物專業，一直在組織、定位作文章，亂下指導棋，搞得故宮空轉，不論策展內容、文物研究都不及往日，「人才也出現斷層，但鐵打的營盤流水的兵，大家也看慣了」。
北京故宮去年則刷新紀錄迎來逾1700萬名參觀者，並晉身「全球參觀人數最多博物館」，且推廣文物手法日益「接地氣」，前有《我在故宮修文物》讓文物修復師一夕成網紅，後有《國家寶藏》由名人加持獲好口碑，去年紀錄片《如果國寶會說話》，第一季和第二季節目都在豆瓣上有9.4和9.6高分，廣受好評。《上新了．故宮》則讓年輕人參與設計文物衍生商品，「故宮睡衣」因此誕生且熱賣。
「文化機關不能沒理想使命！」故宮人感慨如今台北故宮少了理想性，在高層未尊重專業干預下，不斷內耗，亂了往前穩定發展的步調。
(中國時報)
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