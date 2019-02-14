李仲威接海委會 陳國恩內定海巡署長
蘇內閣昨發布新一波人事。政院發言人Kolas Yotaka昨表示，故宮博物院長由國史館長吳密察出任；海洋委員會主委由代主委兼海巡署長李仲威升任，預訂今上任。
懸缺未補的中選會主委，依《中選會組織法》規定，需在3月3日前補提，屆時促轉會主委可望一併補實。
據了解，海巡署長內定國安局副局長陳國恩轉任，政院表示，須尊重海委會新主委人事權，待新主委上任再任命。
Kolas說，吳密察著多本台灣史相關書籍，具豐富歷史學識及博物館管理經驗，政院期能借其學經歷，協助推動故宮發展。
李仲威出身軍方，曾任國防部海軍司令部副司令。Kolas說，李仲威2016年5月至2018年4月任海巡署長，2018年4月起兼海委會副主委，今年1月起代主委，不僅具海洋實務經驗，也具海軍背景。
內閣目前尚缺促轉會及中選會主委人事，Kolas表示，促轉會及中選會人事，蘇揆正持續徵詢，腳步從未停過，盼可「極盡可能的周延」找到合適人選，名單出來後會送立院行使同意權。
依中選會組織法規定，委員出缺時，行政院長應3個月內依程序補提人選。前中選會主委陳英鈐是去年12月3日離職，依法政院要在3月3日前補提人選，屆時促轉會主委可望一併補齊。
(中國時報)
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