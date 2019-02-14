選票考量 綠有計畫拉攏警界
外傳海巡署長由前警政署長陳國恩接任，是第4位警界出身的海巡署長，加上去年底移民署長邱豐光上任，2個月來，2署長人事，看得出民進黨在年改得罪所有警察後，極力拉攏警界，背後算盤仍以選票考量居多。
警察業務包山包海，陳國恩、邱豐光警界資歷逾40年，能力受外界肯定，執掌海巡、移民署綽綽有餘；警察是最接地氣的公務人員，符合目前蔡政府施政調性；2人會做事，懂行銷，定能為執政黨加分。
其實早在阿扁時期，民進黨就懂籠絡警界高層，曾推「精英入黨」計畫，相比馬政府時期，升遷著重不僅能力、操守與倫理，「有關係」更重要，因此導致連串內鬥爭權，傷害警界甚鉅。
過去不乏警政署長轉任海巡署長案例，如姚高橋、王進旺，當時海巡署仍直屬政院，雖然目前降為三級機關，陳國恩非「高升」，但從警政署長調國安局副局長，如今再掌海巡署，情治歷練豐富，加上處事圓融、心思縝密，未來仍大有可為。
自太陽花學運衍生陳抗紛爭，到年改砍退俸，綠營一路得罪警界，用得到時，驅之如牛馬，不需要時棄之如敝屣，警察冷暖自知。年九合一民進黨大敗，明年大選前，晉用2警界出身署長，顯然不脫拉攏、安撫警界權謀算計。
蔡政府上台以來，國營事業酬庸人事爭議不斷，人事安排予人不尊重專業、破壞文官體系的批評。陳、邱資歷和能力沒問題，但警界從年前紛亂至今的高階人事案，牽動上百人，迄今無法一次到位，已重創警察士氣。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。