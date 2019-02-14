選票考量 綠有計畫拉攏警界

2019年02月14日 01:09 中國時報 胡欣男

外傳海巡署長由前警政署長陳國恩接任，是第4位警界出身的海巡署長，加上去年底移民署長邱豐光上任，2個月來，2署長人事，看得出民進黨在年改得罪所有警察後，極力拉攏警界，背後算盤仍以選票考量居多。

警察業務包山包海，陳國恩、邱豐光警界資歷逾40年，能力受外界肯定，執掌海巡、移民署綽綽有餘；警察是最接地氣的公務人員，符合目前蔡政府施政調性；2人會做事，懂行銷，定能為執政黨加分。

其實早在阿扁時期，民進黨就懂籠絡警界高層，曾推「精英入黨」計畫，相比馬政府時期，升遷著重不僅能力、操守與倫理，「有關係」更重要，因此導致連串內鬥爭權，傷害警界甚鉅。

過去不乏警政署長轉任海巡署長案例，如姚高橋、王進旺，當時海巡署仍直屬政院，雖然目前降為三級機關，陳國恩非「高升」，但從警政署長調國安局副局長，如今再掌海巡署，情治歷練豐富，加上處事圓融、心思縝密，未來仍大有可為。

自太陽花學運衍生陳抗紛爭，到年改砍退俸，綠營一路得罪警界，用得到時，驅之如牛馬，不需要時棄之如敝屣，警察冷暖自知。年九合一民進黨大敗，明年大選前，晉用2警界出身署長，顯然不脫拉攏、安撫警界權謀算計。

蔡政府上台以來，國營事業酬庸人事爭議不斷，人事安排予人不尊重專業、破壞文官體系的批評。陳、邱資歷和能力沒問題，但警界從年前紛亂至今的高階人事案，牽動上百人，迄今無法一次到位，已重創警察士氣。

(中國時報)