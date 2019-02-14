打臉喜樂島 AIT不支持台獨公投

2019年02月14日 01:09 中國時報 楊孟立 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

喜樂島聯盟總召集人郭倍宏推動修《公投法》、實現正名制憲，前美國在台協會（AIT）主席卜睿哲寫公開信呼籲郭倍宏三思，AIT昨進一步指出，美國反對單方面改變現狀的任何行動，長久以來的政策也不支持台灣獨立公投。

卜睿哲公開信 呼籲郭三思

民視董事長郭倍宏上月底以喜樂島聯盟名義舉行記者會，呼籲立委表態是否同意修正公投法，讓滿18歲的台灣人民有權透過公投對台灣前途表達意見，列名郭倍宏公開信上的還有前資政彭明敏、牧師高俊明、前副總統呂秀蓮、總統府資政葉菊蘭及前國安會祕書長康寧祥。

對此卜睿哲公開呼籲郭倍宏三思，更質疑深綠的行動若需美國保護，是否已問過美國意見。緊接著，AIT昨亦表示不支持台灣獨立公投。

美方近來頻頻對我國內事務發言，已引發關注，認為美方撈過界，管太多。總統府發言人張惇涵則表示，AIT是對民間團體倡議的回應，府方沒有評論；中華民國台灣是主權獨立的國家，兩千三百萬人民是國家的主人，這點無庸置疑。

兩岸和平穩定 美長久利益

卜睿哲在公開信裡強調，美國支持蔡總統所領導的政府，原因正是因為蔡總統的小心謹慎，不把美國的承諾視為理所當然，蔡總統也了解與美國密切溝通的價值。他提醒，陳水扁任內推動公投案，事先未與美國商量，遭前總統小布希公開批評，嚴重傷害美台關係。

卜睿哲強調，沒有民主機制是完美的，公投不一定比其他機制更好，英國的脫歐公投就是一個例子。當公民投票涉及一個國家的基本認同問題時，為這類公投設置高門檻是好事，因為賭注如此高，而錯誤的後果卻是如此巨大。

AIT表示，兩岸關係的和平穩定是美國的長久利益，台灣是一個可信賴的夥伴，美方也讚賞台灣在維持和平與穩定上所做的努力。

外交部稱 公投是人民權利

AIT指出，美國反對單方面改變現狀的任何行動，美國長久以來的政策也不支持台灣獨立公投。台灣是一個成功的民主典範，對於全世界具有正面良善力量。正如美國副總統潘斯（Mike Pence ）去年的演講所言，對於所有中國人民而言，擁抱民主的台灣，展現出一條更好的道路。

外交部昨先就AIT對我政府的肯定，表達誠摯感謝，但在昨晚補充發言表示，台灣是民主自由國家，公投是人民享有的合法權利；同時，我們作為一個負責任的政府，尊重公民行使公投權利及其結果，惟亦需考慮台灣對促進區域和平與穩定的角色及責任，因此我們會審慎處理公投的議題。

(中國時報)